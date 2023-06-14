提醒！专科提前批明日征集志愿

明日9时至18时，我省2023年普通高招专科提前批、对口专科、艺术类专科、体育专科将进行网上征集志愿。

明日9时至18时，我省2023年普通高招专科提前批、对口专科、艺术类专科、体育专科将进行网上征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒，届时未被录取且符合征集条件的考生，可填报征集志愿。

我省专科提前批、对口专科、艺术类专科、体育专科8月5日至今日投档。生源不足的高校，将于明日9时至18时进行网上征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生可填报。考生可登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，正确输入个人信息，找到“档案状态”，点击“档案状态查询”，了解自己的录取情况。征集志愿高校信息、条件等，考生可登录河南省教育考试院官网查看。

“8月4日，我省普通高招本科二批录取工作结束。至此，我省2023年普通高招本科层次招生录取工作全部完成。”高冰南介绍，高职高专批录取将于8月11日正式开始。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)