急诊科医生杜艳征：为患者争取时间的“拼命三娘”

日前，在市中心医院急救中心，记者见到急诊抢救室副主任医师杜艳征时，她正在为一名刚被救护车送来的老人检查身体。听诊、问诊、监测心电图……经过一番操作帮患者排除险情后，她又迅速坐到电脑前为患者开药，嘱咐患者家人注意事项。

杜艳征为老人检查身体

日前，在市中心医院急救中心，记者见到急诊抢救室副主任医师杜艳征时，她正在为一名刚被救护车送来的老人检查身体。听诊、问诊、监测心电图……经过一番操作帮患者排除险情后，她又迅速坐到电脑前为患者开药，嘱咐患者家人注意事项。

如果不看身形，单从杜艳征的工作状态和工作效率看，很难看出她已有8个多月的身孕。

“一来患者，就忘了自己。”杜艳征说，送到急救中心的病人都是急危重患者，她和同事们都是高度集中注意力，尽最大可能为患者争取更多时间。就在不久前，杜艳征在急诊监护室值班时，还在关键时刻挺着大肚子为患者进行了心肺复苏，从死神手里夺回了一条生命。

在市中心医院，作为一名“80后”，杜艳征是出了名的“拼命三娘”。从2016年来到市中心医院急诊科，杜艳征以患者为中心，经常24小时连轴转，曾经一个夜班接诊了64名患者。疫情期间，她多次转运、救治新冠病毒感染确诊患者，被医院评为“抗击新冠一线优秀工作者”。“要把所有能做的往前提，倾尽全力为患者争取更多时间。”杜艳征说。