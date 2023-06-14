老人陷入投资理财骗局 警方劝阻挽回167万元损失

近日，我市一名老人遭遇投资理财类电信网络诈骗，涧西警方紧急劝阻，为她挽回167万元损失。

近日，我市一名老人遭遇投资理财类电信网络诈骗，涧西警方紧急劝阻，为她挽回167万元损失。民警、老人亲属、街道办事处工作人员两个小时推心置腹的讲解，让陷入骗局的老人认清了诈骗套路。

1日，涧西分局接到电信网络诈骗预警指令：湖北路派出所辖区64岁的独居退休职工郑某正遭遇电信网络诈骗。

接到指令后，湖北路派出所民警立即上门开展预警劝阻工作。民警到场后，发现郑某遭遇的是投资理财类电信网络诈骗。

原来，前几天，郑某在一个微信群里认识了一名网友，对方称自己在做一个期货项目，很赚钱。后来，该网友表示自己有事忙不开，让郑某帮忙操作账户。郑某操作后，看到每天都有不菲的盈利，便起了跟这名网友投资期货的心思。经过咨询，对方称行情好的话，投资100万元，一天就可以赚一两万元。

事发当天，郑某根据这名网友的“指导”，正在给期货平台账户充值。面对民警的劝阻，郑某坚持认为她做的事是正常投资。郑某的弟弟接到通知到场配合劝阻，郑某仍然称自己没有被骗，对民警利用专业知识进行释案说法、耐心劝导也无动于衷，并不顾劝阻离开现场。

此时，民警发现郑某已进行了大额转账，遂立即对其账户进行紧急止付。得知郑某的情况后，涧西分局副局长蒋栓军与民警、街道办事处工作人员及郑某的亲属一道，将郑某约到湖北路派出所，合力劝阻。

“这个投资平台是骗子做的假平台，你给平台投的钱，都进了骗子的口袋。”“你投资100万元，骗子从中拿1万元给你，你觉得赚了，其实还是自己的钱。”“你看中的是高额盈利，骗子看中的是你的本金。”大家设身处地为郑某考虑，经过两个小时推心置腹的讲解，终于让郑某认清了对方的诈骗套路。

幸运的是，警方经过紧急工作，紧急止付和冻结郑某前期给骗子转出和即将转出的共计167万元，最大限度为她挽回了损失。

在此，警方提醒广大市民，投资理财要通过正规的平台和机构，投资前务必先核实对方资质，切勿轻信各种聊天群内的投资信息，特别是一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“高额回报”“稳赚不赔”等的投资项目，背后往往都隐藏着各种各样的骗局。同时，在日常生活中，不要向陌生人提供个人身份证号、银行卡号及密码、验证码等信息，不扫陌生人发来的二维码，不点击来历不明的网页链接，不向陌生人转账汇款。如不慎被骗或遇到可疑情形，一定注意保存证据并在第一时间报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健）