洛城满满爱意，温暖独自守瓜摊男孩

“我买10个西瓜，这么懂事的小朋友，必须支持一下。”“小朋友，帮我挑个沙瓤的西瓜。”“这是网友给你点的外卖，请查收。”“下午没卖完的西瓜，我们包圆儿！”……昨日，在位于西工区王城大道与瀍涧大道交叉口的一个瓜摊旁，12岁的薛烨凯成为众人关注的焦点，被洛城大爱包围。

薛烨凯抱着西瓜准备称重

“我买10个西瓜，这么懂事的小朋友，必须支持一下。”“小朋友，帮我挑个沙瓤的西瓜。”“这是网友给你点的外卖，请查收。”“下午没卖完的西瓜，我们包圆儿！”……昨日，在位于西工区王城大道与瀍涧大道交叉口的一个瓜摊旁，12岁的薛烨凯成为众人关注的焦点，被洛城大爱包围。

爱心网友

“能帮忙的都尽量帮帮他吧”

原来，4日23时许，网友“深山守砼人”通过抖音平台发布了一张小男孩深夜独自守瓜摊的图片，并配发文字“10岁左右的男孩，连续好几天白天黑夜都在这里守着，像他这个年纪的孩子大部分都是无忧无虑地生活着，而他已经成为家里的顶梁柱了”，引起网友关注。

“好懂事的孩子。”“(孩子)晒得黑黑的。”“望附近的人去关照他的生意。”“小时候我的暑假都是这么过的，在路边写暑假作业、卖西瓜。”“能帮忙的都尽量帮帮他吧！”……网友们在评论区为薛烨凯点赞，并呼吁大家买瓜帮助他。截至昨日17时，该图文信息获网友点赞25.8万次。