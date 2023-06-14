人工智能“洛阳大脑”摘得行业大奖

记者从市科技局获悉，于日前在北京落幕的首届“华彩杯”算力应用创新大赛北区决赛中，来自我市的“昇腾人工智能实验室打造千行百业智能算力新引擎”项目在1300多个申报项目中脱颖而出，荣获一等奖。

洛阳昇腾人工智能实验室一期(实验室供图)

记者从市科技局获悉，于日前在北京落幕的首届“华彩杯”算力应用创新大赛北区决赛中，来自我市的“昇腾人工智能实验室打造千行百业智能算力新引擎”项目在1300多个申报项目中脱颖而出，荣获一等奖。

本届大赛由中国信息通信研究院等单位主办，以“筑基算力 赋能未来”为主题，旨在推动业务模式创新、发展前景良好、具有鲜明示范意义的算力应用加速落地。其中大赛北区含北京、河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山东、天津等8个省(直辖市)，共10个项目获评一等奖。

我市参赛项目以洛阳昇腾人工智能实验室建设为“蓝本”，剖析实验室与我市龙头企业融合发展的挑战与机遇，讲述人工智能技术助力我市企业降本增效的真实案例。此次获奖，缘自该实验室在实际运营中呈现出的三大亮点。

首先是算力高效。实验室AI推理资源可提供最高3倍的场景推理性能，缩短一半左右的推理应用开发周期，AI训练资源提供了更高的场景训练性能，可缩短千亿参数大模型开发周期至3个月。

其次是自主可控。从处理器到操作系统，从数据库到人工智能框架，实验室采用全栈国产基础软硬件平台，贯彻最彻底的国产化技术路线，切实解决核心关键技术“卡脖子”问题。

第三是应用广泛。实验室联合河南科技大学、洛阳理工学院、洛轴LYC、轴研所等多家高校、科研机构及企业进行联合创新，在农机装备、新材料等本地优势行业制定出多个行业应用解决方案，目前已拥有注册和意向使用企业超50家，覆盖8个重点行业，算力填充率达到80%。

洛阳昇腾人工智能实验室位于洛龙区，总投资5亿元，由河南移动、华为公司、洛阳弘义集团、洛龙区政府共同建设，规划建设人工智能算力100P的实验室，其中一期已建成算力42P。项目建成后，将孵化、引进10家以上人工智能企业，带动洛阳本地算法研发能力大幅提升，形成百亿级人工智能产业集群，成为中部地区首个统筹科研创新与产业发展的多样化云服务算力集群，为洛阳人工智能产业发展提供强有力支持。

近年来，我市坚持产业发展“136”工作举措，坚持创新引领、龙头带动、配套提升、集聚发展，抢抓人工智能产业风口关键环节，推动人工智能和本地实体经济深度融合，人工智能产业生态持续优化，取得较快发展。去年，全市人工智能产业规模达到31.8亿元，较上年度增长76.6%。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 通讯员 李园园)