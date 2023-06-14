开车下错高速出口咋办？“将错就错”

开车下错高速出口怎么办？应“将错就错”，下站后重新规划路线。

开车下错高速出口怎么办？应“将错就错”，下站后重新规划路线。近日，一名货车驾驶员驾车在高速公路上行驶，发觉下错出口时紧急转向，想重新回到主车道，结果撞上护栏。

7月31日6时许，洛阳高速交警支队二广中队接到求助，在二广高速北向南1150公里处，一辆大型货车发生单方事故。执勤民警李朝辉和同事迅速到场处理。经查，该货车车身右侧损伤严重，猛烈的撞击致使车身被护栏削去大片。

原来，这辆货车的驾驶员本想从二广高速关林站下站，行至瀍河站下站匝道口时，发现下错了站口，于是“急中生智”向左猛打方向盘，认为凭借经验可以安全回到主车道，没想到撞上了匝道口的导流护栏。

“监控显示，这辆货车撞击护栏后继续向前，重心偏移，行驶轨迹已不受控制，随后再次撞击护栏，最终车头被卡进护栏。”李朝辉说，万幸的是，驾驶员没有受伤。经过两个小时的救援，车辆已离开现场，道路恢复正常通行。

洛阳高速交警提醒广大驾驶员，在高速公路行车时应提前规划路线。途中，除了要留意导航提示，还应注意观察路面指示标牌。如遇错过出口或者下错出口，应“将错就错”，保证安全驾驶，重新规划路线。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇）