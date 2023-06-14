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升级老年游要讲究不要将就
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.07 08:40

　　这或许是你最想要的老年旅游！

　　最近，文化和旅游部等三部委发布消息，决定开展老年旅游典型案例推荐遴选，将优选出一批更好促进保障老年人旅游的标志性成果，加以复制推广，丰富老年人的旅游休闲生活。

　　老年旅游典型案例，“典型”在从方法上启发思路，从模式上提供借鉴，引导老年旅游的发展。目前，我国60岁及以上老年旅游人数约占全国旅游总人数的两成，老年旅游从小众市场向主流市场转型，老年旅居康养潜力巨大，但存在供需错位，老年群体的需求尚未获得充分满足。在这一背景下，复制推广“典型”，对老年旅游升级无疑有风向标作用。

　　近年，顺应老年游客出行需求，我市优化老年旅游产品，升级适老设施。比如，在南部山区发展温泉康养小镇，在白马寺周边策划建设佛学康养基地，为老年人康养旅居提供更丰富的选择；比如，市区新建配有“第三卫生间”的公厕289座，主要分布在游园景区等人流密集处，方便儿女扶着行动不便的父母如厕……城市旅游适老化服务越来越多，对老年人也越来越友好。

　　我们也要看到，在这一届老年人中有不少人有钱有闲有追求，房车游、旅拍……玩法甚至比年轻人还丰富，对老年旅游有更加多样化、高品质的需求。这次遴选的典型案例，将直指更便捷贴心的适老化网站和手机应用，知名景区的适老化设施和服务，还有老年旅游业态或养老旅游服务。“典型”的背面，是全国老年人旅游“数字鸿沟”等短板痛点，是下一步努力的方向，对洛阳也有示范推广价值。

　　“世界那么大，我想去看看。”老年人也有自己的诗和远方，老年旅游服务也决不是“将就将就”。一个地方，一个文旅企业，要看清老年旅游前方的路，不妨从那些获得市场肯定，或者已获得老年人认可的典型旅游案例中，汲取创意灵感和成功智慧。因为这些，或许就是老年朋友心目中的“完美老年游”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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