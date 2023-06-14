昨日，第二届“优秀大学生中原行”暑期夏令营——洛阳站活动举行，来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等全国顶尖高校的百余名河南籍学子来洛，参观了解洛阳产业发展、文旅文创以及青年创新创业环境等工作。

昨日，第二届“优秀大学生中原行”暑期夏令营——洛阳站活动举行，来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等全国顶尖高校的百余名河南籍学子来洛，参观了解洛阳产业发展、文旅文创以及青年创新创业环境等工作。 昨日，第二届“优秀大学生中原行”暑期夏令营——洛阳站活动举行，来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等全国顶尖高校的百余名河南籍学子来洛，参观了解洛阳产业发展、文旅文创以及青年创新创业环境等工作。 第二届“优秀大学生中原行”暑期夏令营活动由团省委、省人社厅、省教育厅等主办，通过前期与各大高校对接，共选拔百余名河南籍学子，分赴各地参观研学、寻访交流。洛阳是此次活动第二站，团市委积极承办，筛选确定参观路线，积极践行青年优先发展理念，进一步宣传洛阳、推广洛阳，助力洛阳青年友好型城市建设。 此次优秀大学生一行先后前往洛阳国家大学科技园、中信重工机械股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所，实地参观了解我市科创企业孵化基地、重工业企业转型发展现状、科研创新成果等。优秀大学生一行还前往洛阳博物馆等地，沉浸式感受洛阳深厚文化底蕴。 团省委副书记王继威、副市长王国辉参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源）