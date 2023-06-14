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洛阳市领导干部乡村振兴专题培训班（第一批）举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.07 08:35

　　根据市委、市政府工作安排，1日至6日，洛阳市领导干部乡村振兴专题培训班(第一批)举行，围绕落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，奔赴江浙先行地区和我省部分市县实地考察学习，开阔视野、转变观念、提升干劲，推动乡村振兴取得更大成效。副市长韩治群带队。

　　连日来，洛阳考察团深入江苏省昆山市市北村、张家港市永联村，考察集体经济发展、乡村治理等方面先进经验；深入浙江省杭州市萧山区横一村、佛山村、昇光村，桐庐县环溪村、深澳村，丽水市古堰画乡等地，考察“千万工程”、数字乡村、乡村运营、民宿经济等领域探索实践；深入我省驻马店市泌阳县和南阳市新野县，考察肉牛产业发展典型做法。考察期间，培训班先后组织2次报告会，聆听江苏省劳动模范、市北村党委书记吴根平，全国人大代表、永联村党委书记吴惠芳专题报告；组织3次座谈会，交流学习体会。外地考察后，大家还深入洛宁县、宜阳县观摩，结合外地经验，立足本地实际，找差距、明方向，进一步提升思路举措。

　　大家表示，此次考察培训是一次对标看齐之旅，在深刻感悟江浙地区乡村振兴生动实践中找到了标杆，更加坚定推动乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作落地见效的信心决心；是一次解放思想之旅，在深刻感悟先行地区产业发展新路径、乡村运营新理念、乡村治理新模式中增强责任感紧迫感，加快推进强村富民；是一次作风转变之旅，在深刻感悟先行地区党员干部务实作风中增强攻坚克难的干劲，树牢为民情怀，久久为功推动共同富裕。他山之石，可以攻玉。乡村振兴，关键在人、关键在干。下一步将以此次培训为契机，坚定不移建强基层支部，因地制宜抓好特色产业，抢抓机遇发展牛羊产业，持之以恒塑造文明乡风，以人为本提升治理水平，不断开创洛阳乡村振兴新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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