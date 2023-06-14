洛阳跟班学习国企干部深入学习中集集团成功经验

从濒临破产到成为全球领先的集装箱制造企业，进而探索多元化经营，营收突破千亿元大关……中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称中集集团)的发展之路跌宕起伏、波澜壮阔。

位于深圳的中集集团总部

从濒临破产到成为全球领先的集装箱制造企业，进而探索多元化经营，营收突破千亿元大关……中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称中集集团)的发展之路跌宕起伏、波澜壮阔。

中集集团成功的奥秘在哪里？今年4月至7月初，我市跟班学习国企干部，万基控股集团有限公司副总经理、铝加工有限公司经理吴俊在位于深圳的中集集团跟班学习，深入了解中集集团发展历程、经营策略、资本运营理念等，感受中集集团实业报国、自强不息、敢闯敢试、开风气之先的精神力量。

“中集集团是伴随着危机发展起来的，即使现在营收超过1400亿元，集团上下仍然有强烈的危机意识、转型意识。”吴俊表示。

中集集团成立于1980年，初创时就遭遇市场寒冬，到1986年已濒临倒闭。停产转业后，其留下59人自力更生，用时3个月实现扭亏为盈。1987年中集集团复产集装箱，在保证质量的前提下，将每标准集装箱的材料成本削减到原来的一半，同时建立质优价廉的供应商体系，开展技术创新。凭借成本、质量优势，中集集团集装箱业务迅速做大，牢牢锁定了行业龙头地位。

当集装箱业务面临产品单一、市场趋于饱和等危机时，中集集团迅速调整战略布局，在继续发展集装箱业务的同时，积极整合行业资源，拓展车辆运输、能源化工装备等领域，深耕不同行业，推动多元发展，不断向相关产业和高端产业链延伸，实现了企业规模的新一轮迅速扩张。

“道路运输车辆、海洋工程、重型卡车、空港设备……中集集团的每一次转型看似和集装箱业务无关，其实还是来自发展集装箱带来的‘钢铁材料+电焊技术’核心优势。”吴俊说，可见转型不能放弃主业，而是要充分发挥比较优势。

在中集集团发展过程中，资本起到了重要作用。在40多年的发展历程中，中集集团创造了一系列不可思议的并购奇迹。在广东江门，中集集团耗资不到500万美元，收购了新会大利80%的股份，使企业迅速扭亏为盈，面目焕然一新。中集集团又以600万美元的价格转让了新会大利40%的股份，实现了“负成本并购”。中集集团先后在全球完成了30多起较大规模的并购，整合了全球资源，通过“全球营运、地方智慧”策略，实现了市场和生产、研发的全球化布局。

“中集集团的精益管理模式同样让我印象深刻。”吴俊表示，通俗点理解，精益管理模式就是号召员工发现问题、解决问题，从而收到降本增效的效果。中集集团已经形成了“每天进步1%”的改善文化，“问题就是财富”的理念深入人心。

吴俊表示，跟班学习结束后，自己带着中集集团先进经验返回万基控股。在汲取中集集团先进经验的基础上，万基控股正在尝试构建符合自身实际的精益管理体系，通过开展科学化、精细化管理，破解一线执行力弱、各职能部门配合度差等难题。

“目前万基控股集团铝加工公司已率先开展探索，征集各类问题270余个。接下来，我们将认领问题、解决问题、苦练内功，不断提升企业管理效益，实现降本增效。”吴俊表示，自己还将继续积极学习中集集团市场化转型经验，不断提升抓产业抢风口能力，力争形成可复制、可推广的有效经验，为万基控股集团乃至全市国有企业改革发展进行更多有益探索。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）