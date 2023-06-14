洛龙区前窑社区：辣椒丰收采摘忙 群众增收“钱”景旺

眼下，正是辣椒采收的好时节。近日，在洛龙区丰李街道前窑社区的辣椒大棚里，当地群众正忙着采收辣椒，一派繁忙的丰收景象。

眼下，正是辣椒采收的好时节。近日，在洛龙区丰李街道前窑社区的辣椒大棚里，当地群众正忙着采收辣椒，一派繁忙的丰收景象。

前窑社区结合当地实际实施辣椒种植项目，采取“党支部+合作社+农户”的经营模式，在壮大社区集体经济的同时，带动群众就近就业，增加收入。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 张俊望 孙瑞哲 摄）