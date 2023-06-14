防汛排涝车、水上救援机器人……洛阳有哪些防汛“神器”

“七下八上”是防汛关键期。我市本着“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，积极强化应急救援力量建设，扎实做好防汛物资、救援装备储备工作，持续提升应急保障能力。

“七下八上”是防汛关键期。我市本着“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，积极强化应急救援力量建设，扎实做好防汛物资、救援装备储备工作，持续提升应急保障能力。

近日，记者走访市应急管理局，带您走近防汛救援装备，了解它们的使用场景，看看这些救援“神器”的“十八般武艺”。

远距离救生抛投器

●远距离救生抛投器

●绰号：水上漂

●功能：远距离抛投救生绳或救生圈

●特长：身轻如燕、飞速救援

【自我介绍】

我的体重只有7.5公斤，形状比较像迫击炮，由基本发射组件、气瓶、底座等组成。

使用我时，需要将发射管扭紧，将绳索系在抛射器上，然后从救援弹尾部拉出救生绳进行发射。由于以高压空气为发射动力，所以我配备有气压表，利用充气管调压。我的底座上加装了角度仪，能够根据目标位置调整抛投角度，让抛投位置更加精准。

在救援行动中，我能以每秒60米的速度抛出救生绳、救生圈，产生的拉力可以超过200公斤。我的最远抛投距离可达250米，抛投的救生绳或救生圈可以帮助受困人员脱困，或为后续救援创造条件。

我的功能十分强大，无论是陆地救援，还是水上救援，我都能发挥作用。拿水上救援来说吧，我携带的浮具入水不到5秒，就能自动充气成为救生圈，浮力超过8公斤，让我在水中也能展开救援。我还有收绳器，可以快速收回救生绳，能有效提高救援效率。