努力把一批标志性项目建起来——推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶

城市的品质，需要“繁星满天”的好项目增辉，也需要“明月当空”的大项目添彩。

城市的品质，需要“繁星满天”的好项目增辉，也需要“明月当空”的大项目添彩。

在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，市委书记江凌把“抓好标志性项目建设”列为当下洛阳城市提质的一大重点，着重强调抓好隋唐洛阳城中轴线保护展示工程、城市阳台、五大都城遗址博物馆群建设三大项目，为我们“把大事抓具体”提供了遵循。

从地方发展角度讲，标志性项目，往往具有显著的引领性、示范性和带动性作用，是标志更是标杆，是亮点更是支点。我们要推动城市功能品质有一个大跨越，就不能一味小里小气、零敲碎打，更需要放大格局，拉高标杆，以更前瞻的眼光、更系统的思维谋划一批标志性项目，让城市加速迈向“质”的飞跃。

综观这次会议重点提及的三大项目，或串联天街、天津桥、应天门等“七天建筑”，或立足西工体育场、中原明珠塔及周边区域，或依托偃师商城、二里头、汉魏洛阳城等五大都城遗址，每一个都不是单点布局而是连片扩面，建设规模、投资金额非同一般，对城市形象、品位乃至地位提升非同一般。这些项目，要么是基于洛阳厚重的历史底蕴，打造独具特色的场景，要么是融合洛河两岸的优美风光，塑造现代时尚的地标，既能有力提升城市的文旅功能，又能强势刷新城市的颜值与气质。

看隋唐洛阳城中轴线保护展示工程。“天上七星，地上七天”，作为隋唐洛阳城的重要组成部分，“七天建筑”以星宿命名并纵贯南北，可谓一条轴线、一眼千年。今天，我们以应天门南广场、天津桥、天街十二坊等为重点推进工程建设，从文旅发展维度说，是为更好恢复洛阳古都历史中轴线气象，叫响“盛世隋唐”品牌；从城市提质维度说，就是在唤醒古都的“风貌与乡愁”，重塑洛阳的“脊梁与灵魂”，让洛阳成为世上更耀眼的存在。

看城市阳台项目。去上海旅游，不到外滩打个卡、和东方明珠合个影，似乎总是一种遗憾。今天我们以城市片区更新为切口，全新打造城市阳台，既建设城市绿轴、科技跑道、亲水平台，又植入体验式商业综合体和街区商业，既可远眺洛河南岸美景，又能一站式体验都市便捷生活，将让洛阳更好拥有现代时尚的一面，迸发青春活力。

看五大都城遗址博物馆群建设。沿洛河从东到西一字排开，“五都荟洛”是洛阳最具价值的宝贵文化遗产，举世瞩目。策划打造五大都城遗址博物馆群，构建的是独属于洛阳的“中华文化超级IP矩阵”，既能让游客在行走洛阳中更好地触摸历史、感知文明、滋养精神，也能让洛阳的城市气质更深沉、更动人，在赓续千年文脉与独特风范中实现更高层次的提质。

可以说，这三大项目，每一个都是让市民游客更好感受洛阳城市风貌、文化品位、古都气象的“点睛之笔”，也都将有力彰显古今辉映的城市形象、涵养魅力出众的城市气质。

审视当下，这些项目有的正在建设，有的开工在即，有的尚在谋划。在建的，要紧盯时间节点，高标准高质量建设，确保早日出形象、见效果；未建的，要加强策划规划、科学论证方案，蹄疾步稳推进项目前期工作有序开展，力争尽快提上日程。

推动洛阳城市提质是盘大棋局，一个个标志性项目是关键棋子，下好“关键子”，才能走活“一盘棋”！（洛平）