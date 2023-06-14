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古代考不考驾照？考！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.08.07 08:20

　　暑假，很多学生趁着有空儿练车考驾照。古代虽无汽车，但有马车、牛车，古人也得考“驾照”。

　　洛阳是东周王城。王城洛阳的贵族小伙儿想成为体面君子，得按《周礼》所言，学习礼、乐、射、御、书、数这六艺——“御”就是驾驶马车的技术。

　　那时考“驾照”得考五科：鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衢、逐禽左。

　　逐水曲，是驾着马车沿水岸疾驰而不落水；逐禽左，是把禽兽驱赶到车的左侧。想想看吧，动物可不比汽车好操控，单是这两个科目就能把反应慢的学生考到头皮发麻。

　　这就显出了“天子驾六”“司机”的厉害。

　　洛阳周王城天子驾六博物馆中的“天子驾六”车马坑，旁证了古代“驾校”高才生的顶级水准：能驾驭六匹马拉的车！一般人甭说驾驭六匹马，两匹马就能闹得人仰马翻。

　　有个叫造父的人，跟着泰豆氏学驾车。老师提出了“考核标准”：上路后6根缰绳不乱，24只马蹄整齐划一，踏山道如履平地。

　　造父通过考试，给周穆王驾“专车”去了，后因表现出色，周穆王把赵城当封地赏给了他。

　　古代优秀“司机”一专多能，不仅会驾车、修车，还可充当保镖、信使，不愁就业。

　　汉高祖刘邦登上皇位前曾被项羽追杀，逃命途中嫌车速慢，把孩子踹下了车。他的“司机”夏侯婴冒着生命危险把孩子救上了车。

　　后来，刘邦打下江山，暂居洛阳，下令搜捕曾效力项羽的侠士季布。义士朱家来洛求夏侯婴帮忙救人，夏侯婴动动嘴皮子，刘邦就赦免了季布。

　　夏侯婴驾驶技术好，心眼更好。刘邦称帝后，他加官进爵，尽享荣耀，没人眼红。

　　寻常人比不上造父、夏侯婴驾车技术高，但至少得遵守交通法规。车祸猛于虎，骡马车速度过快也会撞伤、撞死人，所以历代都有交通法规。

　　秦代《除吏律》规定：“驾驶员”技术考核4次不过关，撤销驾驶资格，罚4年徭役并处罚金。汉代，若违反行车规定，所乘车、马要被没收充公。晋代禁止“飙车”。

　　唐代的东都洛阳是闻名世界的大都会，人口稠密，车水马龙。朝廷规定，“城门入由左，出由右”，在闹市区超速打五十大板；若撞死了人，按过失杀人罪惩处，流放三千里，一辈子不能回家。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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