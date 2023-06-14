73岁的任中信：坚守公益一线，冒酷暑巡河劝导

说起73岁的任中信，市神龙水上义务搜救队的队员们无不佩服。

说起73岁的任中信，市神龙水上义务搜救队的队员们无不佩服。在本该享清福、含饴弄孙的年纪，他却依然奋战在公益一线。眼下正值暑假，他和队友冒着酷暑在洛河边巡河，提醒市民尤其是儿童远离河道。多年来，他冒着生命危险参与水上救援，挽救了一个又一个生命，他的人生也在帮助别人的过程中变得更有意义。

任中信在洛河边巡河

坚守公益一线，冒酷暑巡河劝导

任中信是河南省洛阳监狱退休民警，现为市神龙水上义务搜救队队员。近日一天傍晚，记者在洛河洛阳桥段见到任中信时，他和队友周建立、王金豹正在巡河，随身携带救生圈和抛绳包。“你家孩子多大了？”看到一名女子抱着孩子在河边玩，任中信以拉家常的方式开场，然后提醒对方注意安全，远离河道。“劝导要讲究技巧，否则容易引起对方的抵触情绪。”任中信边走边分享经验。

暑假期间，任中信和队友们沿洛河巡河，每次都要冒酷暑走6公里，用时约两个小时。“我们队有近50人参与巡河，分成10组，从洛河凌波桥段至洛河与瀍河交汇处，覆盖20多公里。”任中信说，目前，他们已开展巡河近200次，累计劝导群众近千人次。

任中信在洛河边长大，8岁就学会了游泳，自小练就了好水性。他说，他们小时候娱乐项目少，尤其到了夏天，没地方玩，游泳是不少孩子的选择。那时洛河水清澈见底，他和小伙伴干完农活儿，下到河里游个泳，是最惬意的事情。

14岁那年夏天，任中信第一次救人。当时，他到洛河游泳，刚走到河边，看到一个10岁左右的小女孩在水里挣扎，他毫不犹豫地跳下去将人救出。他突然意识到，能利用游泳这项爱好与技能救人，很有成就感。自此，他在心里埋下了立志救人的种子。