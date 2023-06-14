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国际象棋主题全民健身志愿服务活动明日开展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.07 08:25
武汉路社区免费国际象棋培训课程现场

　　在8月8日“全民健身日”即将到来之际，洛阳市涧西区武汉路街道武汉路社区将开展国际象棋主题全民健身志愿服务活动，现面向全社会征集参加人员。

　　据介绍，该活动由洛阳市国际象棋协会志愿服务分队支持，届时，将为参加活动人员进行国际象棋基本知识讲解，并开展国际象棋问题有奖问答等。此外，我市两位曾在全国赛场创造佳绩的国际象棋选手王一飞和杨铭睿，将在活动中开展车轮战对弈。

　　活动诚邀对国际象棋感兴趣的市民参与，参与者将获赠国际象棋周边礼品。

　　●活动时间：8月8日15：30至17：30

　　●报名对象：不限

　　●活动地点：涧西区汉口路18号武汉路社区邻里中心

　　●报名电话：15538883536（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张静 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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