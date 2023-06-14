伊滨区坚持“公益性+市场化”运营理念 推动社区体育公园可持续发展

乒乓球台前激战正酣的孩子、篮球场边欢呼喝彩的青年、健身步道上步履矫健的老者……昨日傍晚，在伊滨区立雪社区体育公园里，市民们正在享受多姿多彩的周末生活。

伊滨区立雪社区体育公园(资料图片)

乒乓球台前激战正酣的孩子、篮球场边欢呼喝彩的青年、健身步道上步履矫健的老者……昨日傍晚，在伊滨区立雪社区体育公园里，市民们正在享受多姿多彩的周末生活。

伊滨区这座由道路绿化带改造而成的社区体育公园，不仅有休闲广场、体育场、健身步道，还有城市书房、室内健身中心、便民商铺，通过丰富的功能、贴心的服务，为群众打造“家门口”的健身好去处。

用足绿化带空间 融入更多体育功能

立雪社区体育公园位于伊滨区立雪路，西起光武大道、东至玉泉街，包含室内健身中心和室外体育公园，是伊滨区目前唯一的A类社区体育公园。

“此处原来是一条中央绿化带，南北宽83米，全长2公里。”伊滨区有关负责人表示，立雪路周边有绿都洛阳府、翡翠庄园等6个小区，以及洛阳师范学院、中科信息科技产业社区等高密度聚居区，总人口约8万，居民对运动空间需求较大。

“立雪社区体育公园建成之前，运动健身的选择非常少，想约朋友打球只能开车到几公里外的篮球馆。”在附近居住的市民王晨说。

结合居民需求与地块规划，立雪社区体育公园的建设提上了日程。

“我们在保证现有道路绿化带的基础上进行改造，为城市创造一座便民利民、全民健身的休闲公园。”伊滨区有关负责人表示，这样既充分利用了城市闲置空间，又能满足居民运动健身需求。