@洛阳人：明日立秋，天气依然较热

今日洛阳多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～31℃。

今日洛阳多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～31℃。 明日将迎来立秋节气，但立秋不代表酷热天气已结束，立秋后还有处暑节气。立秋还处在暑热之中，初秋期间天气仍然很热。 刚刚过去的双休日，不少市民关注强降水天气。5日午后，我市出现分散性阵雨、雷阵雨天气。不少城市区居民说，这次降雨雷声大雨点小，到底下在哪儿了？ 记者从市气象台获悉，5日当天，嵩县、栾川、洛宁、新安部分乡镇出现短时强降水，新安、嵩县出现局地暴雨。统计显示，5日8时至5日17时乡镇站雨量最大(毫米)为：新安县仓头51.1、嵩县白云小镇50.9、孟津横水43.3，10毫米以上有12个站点。最大小时雨强出现在嵩县白云小镇50.9毫米(16时至17时)。 市气象台根据最新气象资料分析，受副热带高压摆动、中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，7日至9日我市多分散性阵雨、雷阵雨天气，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 最近几天天气预报 今日：多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～31℃。 明日：多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃～30℃。 8月9日(周三)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃～30℃。 8月10日(周四)：多云转晴天，气温23℃～32℃。 8月11日(周五)：晴天到多云，气温23℃～33℃。 8月12日(周六)：多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温24℃～30℃。 8月13日(周日)：多云，气温24℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）