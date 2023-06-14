地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。 刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下： 洛阳市地质灾害气象风险预警

(2023年8月06日 第37期)

洛阳市自然资源和规划局 河南省第一地质矿产调查院 一、区域地质灾害气象风险预警 2023年8月06日20时至8月07日20时： 地质灾害黄色预警地区：栾川县局部、嵩县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：栾川县、嵩县(2个县)。 1、栾川县：合峪镇、庙子镇。 2、嵩县：白河镇、车村镇。 三、防范建议 1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。 2023年8月6日 ⑥