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地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳自然资源和规划 2023.08.06 18:06

　　刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下：

洛阳市地质灾害气象风险预警
(2023年8月06日 第37期)
洛阳市自然资源和规划局 河南省第一地质矿产调查院

　　一、区域地质灾害气象风险预警

　　2023年8月06日20时至8月07日20时：

　　地质灾害黄色预警地区：栾川县局部、嵩县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　二、镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：栾川县、嵩县(2个县)。

　　1、栾川县：合峪镇、庙子镇。

　　2、嵩县：白河镇、车村镇。

　　三、防范建议

　　1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。

　　3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

　　2023年8月6日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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