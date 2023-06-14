洛阳景华路部分公交站位调整 20路公交线路临时调整

近日，“洛阳公交集团”微博发布关于调整景华路部分公交站位和临时调整20路的通告。 近日，“洛阳公交集团”微博发布关于调整景华路部分公交站位和临时调整20路的通告，具体内容如下： 一、调整景华路部分公交站 位为配合景华路交通堵点改造工程，景华路天津路口(路北)公交站位目前已改为机动车右转专用道，结合实际情况和减少对乘客乘车的影响，洛阳公交集团于2023年8月7日起将本站向东迁移约160米(原盛德美超市停车场入口处)与12路、60路等线路的景华路皖中路口(路北)站位并站停靠。现将景华路皖中路口(路北)站位停靠线路分布情况公示如下： 站位1.景华路皖中路口 (路北站位：原盛德美超市停车场入口处) 12路、17路、19路、27路、60路、82路、103路 站位2.景华路皖中路口 (路北站位：科大一附院) 6路、11路、50路、V12路、95路、45路 二、临时调整20路 因玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工，为方便东花坛西、夹马营路沿线乘客出行，洛阳公交集团将于2023年8月7日起，临时调整20路。去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至中州东路夹马营路口后，改走夹马营路、玄武门大街(原启明西路段)至终点站东花坛西，调整路段去回程一致。⑥