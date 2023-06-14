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洛阳景华路部分公交站位调整 20路公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2023.08.06 17:03

　　近日，“洛阳公交集团”微博发布关于调整景华路部分公交站位和临时调整20路的通告，具体内容如下：

　　一、调整景华路部分公交站

　　位为配合景华路交通堵点改造工程，景华路天津路口(路北)公交站位目前已改为机动车右转专用道，结合实际情况和减少对乘客乘车的影响，洛阳公交集团于2023年8月7日起将本站向东迁移约160米(原盛德美超市停车场入口处)与12路、60路等线路的景华路皖中路口(路北)站位并站停靠。现将景华路皖中路口(路北)站位停靠线路分布情况公示如下：

　　站位1.景华路皖中路口

　　(路北站位：原盛德美超市停车场入口处)

　　12路、17路、19路、27路、60路、82路、103路

　　站位2.景华路皖中路口

　　(路北站位：科大一附院)

　　6路、11路、50路、V12路、95路、45路

　　二、临时调整20路

　　因玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工，为方便东花坛西、夹马营路沿线乘客出行，洛阳公交集团将于2023年8月7日起，临时调整20路。去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至中州东路夹马营路口后，改走夹马营路、玄武门大街(原启明西路段)至终点站东花坛西，调整路段去回程一致。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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