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有震感、收到地震预警信息？洛阳地震监测中心站最新回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.06 17:03

　　6日凌晨，山东德州平原县发生5.5级地震，洛阳不少市民也有震感。

　　市民胡先生家住洛龙区某小区12楼。“凌晨2点多睡得正香，我被手机收到的地震预警信息惊醒了，当时感觉头有点晕、床在晃，赶紧穿起衣服想往外跑，但仔细一看震中位置远在几百公里外，缓了一会儿接着休息了。”6日凌晨2点53分，胡先生准备休息时发了一条朋友圈动态“地震了”。

　　洛阳网友“睿”拍摄的画面显示，当日凌晨2点多，屋内吊灯突然开始晃动。同一时间，网友“不要熬夜”突然被手机地震提醒吵醒，称“吓得再也睡不着”。

　　无独有偶，6日凌晨2点35分，网友“性感的玫瑰”同样被手机收到的地震预警信息惊醒。信息提示，地震横波已到达洛龙区，震中距你448.1公里。提醒请沉着冷静，远离悬挂物，不乘电梯。可选择就近的生命三角区或空旷地带避险。

　　不过，也有不少市民称“睡得沉，早上翻朋友圈才知道凌晨地震了”。

　　6日上午，记者第一时间向有关部门进行求证。“山东德州平原县发生的5.5级地震，其地震的烈度抵达洛阳市后最高不超过3度，非常轻微，洛阳个别高层建筑的居民会有轻微震感，不影响大家的正常生产生活。”洛阳地震监测中心站运维室五级高工王世昌说，洛阳地处秦岭纬向构造带东段、华北板块西南部的洛阳盆地，地质背景比较稳定，岩层为寒武系中统厚灰岩，岩性致密坚硬，总体上结构完整，附近没有大的断裂带。

　　从地震发生的规律来看，大的断裂带两端，特别是两条断裂带的交会点，发生大地震的概率较大。“洛阳没有处在地震带上，洛阳发生大地震的可能性较小，但是，广大市民要提高防震减灾意识、学习相关科普知识、增强防震减灾应急处置能力，这对提高全社会防灾减灾水平、提高安全防范能力，具有重要意义。”王世昌说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）(受访对象供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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