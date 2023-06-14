洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳移动应急通信驰援河北涞水 恢复基站19个 保通方圆10公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.06 12:43

　　近日，河北大部分地区受极端特大暴雨影响，多处地域发生洪涝灾害，通信受阻。危急时刻，中国移动洛阳分公司快速响应，派出应急重保队伍星夜兼程奔赴河北涞水县，竭尽全力守护通信“生命线”。

　　汛情就是“动员令”，险情就是“冲锋号”。8月4日17时，洛阳移动应急重保队伍成员刘鹏、王俊朋、杨洛强紧急集合，携带跨河布缆无人机、卫星电话等应急物资，不分昼夜赶往750公里外的河北保定涞水县。

　　奔赴抢险一线后，重保队伍使用无人机开展跨河布缆紧急抢修任务。据了解，这次使用的无人机布缆设备是一种布放光缆的全新手段，能有效克服地貌及施工作业环境复杂等不利因素，解决跨河应急作业，具有安全性能高、定位快速准确和低电压返航的特点。

　　据刘鹏介绍，8月5日洛阳移动应急保障队伍抵达河北涞水后，队员们顾不上休整，第一时间开通无人机进行布缆，协助涞水移动对宋各庄、悟空寺接入网光缆进行布防，修复赵各庄汇聚传输线路，恢复基站累计19个，为方圆10公里以内村民及当地防汛指挥及时提供通信保障。

　　目前，洛阳移动应急重保队伍仍坚守在抢险一线，全力以赴开展通信抢险保障任务。(李小科 刘鹏 尚文杰)①
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑...
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
        南纬15°2′、东经28°14′，这个坐标位于非洲大陆的中南部——赞比亚。
  • ·援非医生王宝典：跨越万里山海 践行医者担当
  • ·冬枣抢“鲜”上市 减肥可别多吃
  • ·哪些情况要打狂犬病疫苗？权威答案来了
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究白马寺博物馆...
  • 百余宝妈手艺高 编织产品欧洲销
  • 公益+适度收益 洛阳推动邻里中心实现...
  • 青少年竞技组武术套路比赛开打 洛阳...
  • 后续报道：惯犯盗窃手机逃离洛阳 民警...
  • 江凌到市文联调研并主持召开座谈会
  • 洛龙区政康苑社区健身中心建成投用
  • 洛阳十大文旅新地标新鲜出炉
  • 《风起洛阳》沉浸式全感VR项目即将登场
  • 洛阳人请注意！暴雨、强对流、高温多...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小有收获

    龙瀑白河东南去

    云蒸霞蔚光漫天

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605