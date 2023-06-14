洛阳移动应急通信驰援河北涞水 恢复基站19个 保通方圆10公里

近日，河北大部分地区受极端特大暴雨影响，多处地域发生洪涝灾害，通信受阻。危急时刻，中国移动洛阳分公司快速响应，派出应急重保队伍星夜兼程奔赴河北涞水县，竭尽全力守护通信“生命线”。

近日，河北大部分地区受极端特大暴雨影响，多处地域发生洪涝灾害，通信受阻。危急时刻，中国移动洛阳分公司快速响应，派出应急重保队伍星夜兼程奔赴河北涞水县，竭尽全力守护通信“生命线”。

汛情就是“动员令”，险情就是“冲锋号”。8月4日17时，洛阳移动应急重保队伍成员刘鹏、王俊朋、杨洛强紧急集合，携带跨河布缆无人机、卫星电话等应急物资，不分昼夜赶往750公里外的河北保定涞水县。

奔赴抢险一线后，重保队伍使用无人机开展跨河布缆紧急抢修任务。据了解，这次使用的无人机布缆设备是一种布放光缆的全新手段，能有效克服地貌及施工作业环境复杂等不利因素，解决跨河应急作业，具有安全性能高、定位快速准确和低电压返航的特点。

据刘鹏介绍，8月5日洛阳移动应急保障队伍抵达河北涞水后，队员们顾不上休整，第一时间开通无人机进行布缆，协助涞水移动对宋各庄、悟空寺接入网光缆进行布防，修复赵各庄汇聚传输线路，恢复基站累计19个，为方圆10公里以内村民及当地防汛指挥及时提供通信保障。

目前，洛阳移动应急重保队伍仍坚守在抢险一线，全力以赴开展通信抢险保障任务。(李小科 刘鹏 尚文杰)①