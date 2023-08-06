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省十四运会青少组拳击比赛落幕 洛阳夺两金【组图】

洛阳选手来玉琦（红角）在决赛中出拳

　　拳击台上，红方洛阳选手来玉琦躲过对手的一记直拳，趁对方尚未来得及防守，立刻打出一记勾拳……这是双方选手的第三回合较量，闷热的天气加上高强度的对抗，两个人都是大汗淋漓，每发动一次攻击，都会大口喘着粗气，可她们的目光中丝毫没有退缩，而是敏锐地寻找着对手的破绽，一次次迎头痛击。

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来源： 洛阳网    2023-08-06 13:32 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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