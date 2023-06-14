黄色预警！涉及洛阳这9个县区……

5日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月05日20时至8月06日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

5日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月05日20时至8月06日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 5日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月05日20时至8月06日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1、汝阳县：辖区及各乡镇。 2、孟津区：小浪底镇、横水镇。 3、宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4、栾川县：叫河镇、赤土店镇、合峪镇、陶湾镇、庙子镇、秋扒乡、潭头镇、耕莘街道、栾川乡、狮子庙镇、石庙乡、冷水镇、三川镇。 5、伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇。 6、偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 7、洛宁县：东宋镇、小界乡、陈吴乡、涧口乡、赵村镇。 8、嵩县：辖区及各乡镇。 9、新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)