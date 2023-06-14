暴雨、大暴雨、雷暴大风……洛阳发布重要天气报告

今天下午到6日我市有分布不均匀阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局部暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

据气象部门预报：今天下午到6日我市有分布不均匀阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局部暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量40到70毫米，沿黄及西部、西南部山区个别站点超过100毫米，最大小时雨强40到60毫米。

本轮强降雨与前期降雨高度重叠，具有历时短、致灾性强、不确定性强、滞后性强的特点，请您及时通过电视、广播、网络、短信、微信等，密切关注气象部门发布的天气预报和相关部门发布的预警信息，尽量减少户外活动，远离河道、水库泄洪等危险区域，注意防范山体滑坡、落石、泥石流、山洪等自然灾害，防止意外发生。