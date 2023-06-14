洛阳多个县区发布雷暴大风黄色预警

今日，新安县、孟津区、宜阳县、嵩县、洛宁县先后发布雷暴大风黄色预警信号。 今日，新安县、孟津区、宜阳县、嵩县、洛宁县先后发布雷暴大风黄色预警信号。 新安县发布雷暴大风黄色预警 新安县气象台2023年8月5日13时40分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，汉关街道、石寺镇、五头镇、磁涧镇、铁门镇、南李村镇、北冶镇、仓头镇、正村镇、石井镇、青要山镇将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电，局地伴有短时强降水等强对流天气，请注意防范。 孟津区发布雷暴大风黄色预警 孟津区气象台2023年8月5日15时08分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，西霞院街道、康乐街道、吉利街道、河阳街道、城关镇、会盟镇、平乐镇、送庄镇、白鹤镇、朝阳镇、小浪底镇、麻屯镇、横水镇、常袋镇将受雷暴大风天气影响，>并伴有强雷电，局地伴有短时强降水等强对流天气，请注意防范。 宜阳县发布雷暴大风黄色预警 宜阳县气象台2023年8月5日15时40分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，宜阳县兴宜街道、锦屏镇、香鹿山镇、柳泉镇、韩城镇、三乡镇、莲庄镇、高村镇、盐镇乡、张坞镇、樊村镇、白杨镇、赵保镇、董王庄乡、上观乡、花果山乡将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电、短时强降水等强对流天气，请注意防范。 嵩县发布雷暴大风黄色预警 嵩县气象台2023年8月5日16时24分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，城关镇、旧县镇、车村镇、德亭镇、大章镇、白河镇、大坪乡、木植街乡将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电，请注意防范。 洛宁县发布雷暴大风黄色预警 洛宁县气象台2023年8月5日16时41分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，永宁街道、王范回族镇、下峪镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、赵村镇、长水镇、景阳镇、城郊乡、小界乡、罗岭乡、底张乡、陈吴乡将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电,局地短时强降水等强对流天气，请注意防范。 防御指南：1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。⑥