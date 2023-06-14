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洛阳人请注意！暴雨、强对流、高温多个气象预警连发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 中国天气网 2023.08.05 13:01

　　今日，河南省气象台发布暴雨蓝色预警、强对流蓝色预警，新安县、汝阳县、伊川县、宜阳县气象台先后发布高温橙色预警。具体内容如下：

　　河南省发布暴雨蓝色预警

　　河南省气象台8月5日10时发布暴雨蓝色预警：预计8月5日10时至6日10时，黄河以北和商丘、开封、郑州、洛阳、三门峡、平顶山、许昌、漯河、南阳北部和西部将出现分散性暴雨，其中安阳、濮阳、新乡、洛阳、平顶山局部大暴雨（100-130毫米），伴有雷电、短时强降水（最大小时降水量40-60毫米，个别站点80-110毫米）、短时大风（8-10级，局地11-12级）等强对流天气。请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。上述地区的相邻县市（区）也需关注。

　　防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨、防雷电、防大风的准备工作,密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号; 2.驾驶人员、行人及骑行人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全； 3.学校、幼儿园采取适当措施，保证在校学生和幼儿安全；户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物； 4.驱赶家禽、牲畜进入有顶篷的场所，关好门窗加固棚舍，设施农业做好防风加固； 5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备； 6.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品。

　　河南省发布强对流蓝色预警

　 　河南省气象台8月5日10时发布强对流蓝色预警：预计8月5日10时至6日08时，黄河以北和郑州、开封、商丘、周口北部、洛阳东部、三门峡东部、许 昌、平顶山、南阳西部部分县市将出现8-10级（局部11-12级）雷暴大风；淮河以北大部将有短时强降水天气，最大小时雨量40-60毫米，个别站点 80-110毫米。请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。上述地区的相邻县市（区）也需关注。

　 　防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷电、防大风准备工作； 2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物； 3.驱赶家禽、牲畜进入有顶篷的场所，关好门窗加固棚舍，设施农业做好防风加固； 4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品； 5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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