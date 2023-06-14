洛阳开展暑期青少年禁毒宣传活动

近日，我市开展“护航未成年 青春不‘毒’行”暑期青少年禁毒宣传活动，将禁毒课堂教育同阵地宣传教育有机结合，丰富广大青少年暑假学习生活，提升大家识毒、防毒、拒毒的能力和意识。

近日，我市开展“护航未成年 青春不‘毒’行”暑期青少年禁毒宣传活动，将禁毒课堂教育同阵地宣传教育有机结合，丰富广大青少年暑假学习生活，提升大家识毒、防毒、拒毒的能力和意识。 近日，我市开展“护航未成年 青春不‘毒’行”暑期青少年禁毒宣传活动，将禁毒课堂教育同阵地宣传教育有机结合，丰富广大青少年暑假学习生活，提升大家识毒、防毒、拒毒的能力和意识。 活动中，部分青少年来到新安县禁毒教育基地，通过宣传展板、典型案例和毒品仿真模型、人体毒害模型演示、禁毒知识问答等形式，结合声、光、电等科技展示手段，更加直观地认清毒品危害，进一步筑牢“健康人生，绿色无毒”生活理念。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 谭瑞祥 李云霞)