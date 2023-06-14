今起，洛阳多阵雨、雷阵雨天气

今日洛阳多云到阴天转中到大雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25℃～35℃。

过去两天，洛阳经历高温“烤”验。有市民在户外活动半小时，脖子上多了个“黑项圈”。从今天起，高温短暂退场，洛阳将迎新一轮降雨。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流、中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，8月5日至8日我市多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，过程累计降水量40毫米到70毫米，沿黄及西部、西南部山区个别站点超过100毫米。为此，气象部门发布重要提醒——

●降水时空分布不均、局地短时强降水，与前期强降水重合区域出现山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高。

●当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

●夏季天气多变，请广大市民密切关注最新天气预报。

最近几天天气预报

今日：多云到阴天转中到大雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25℃～35℃。

明日：阴天间多云，有中阵雨或雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～30℃。

7日(周一)：阴天有小到中雨，局地暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～29℃。

8日(周二)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地暴雨，气温23℃～28℃。

9日(周三)：阵雨转多云，气温22℃～30℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)