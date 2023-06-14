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社区手账制作活动充满“洛阳味儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.05 09:13

活动现场

　　可爱的插画配图，精致的文创贴纸，配上记录心情的五彩线条……这种图文并茂、记录日常生活的本子叫手账。近日，涧西区长春路街道洛铜社区以洛阳文旅热为契机，结合传统文化，展开了一场手账制作活动，吸引了不少人参与。

　　活动当天，记者走进洛铜社区邻里中心，琳琅满目的手账摆满了桌子。不少居民正专注地挑选贴纸，在本子上涂涂画画。记者了解到，此次手账制作是洛铜社区为青少年策划的一场暑假创意活动。除了返乡大学生、社区中小学生，这场活动还吸引了部分对做手工感兴趣的居民参与。

　　年仅10岁的小学生杨睿涵早早来到邻里中心，等待活动开始。“班里很多同学喜欢做手账，我也想尝试一下。”杨睿涵跃跃欲试。据了解，把手账当日记本是当下中小学生记录生活的新形式。

　　活动开始后，返乡大学生祝弈棋创作起手账来游刃有余。数字媒体艺术专业的她，对手账制作具有一定审美，不一会儿，她就完成了“洛阳文物”“洛阳美食”“唐宫夜宴”3个主题手账。“以家乡文化为主题的手账制作使我更加了解洛阳，对我的毕业设计很有帮助。”祝弈棋说。

　　洛铜社区党委书记岳媛说，每年暑假，中小学生和返乡大学生都会使社区变得格外热闹。对此，该社区党委在致力创建“五星”支部“幸福和谐星”的同时，以当下新潮流为契机，跳脱出以往办活动的思维方式，创新策划适合青少年参与的活动，以此丰富孩子们的假期生活。

　　今年，恰逢洛阳文旅热，到博物馆等文博机构打卡成为年轻人的新时尚。“将‘又见神都’文创胶带等饱含洛阳元素的文创产品与手账形式创新结合，就是希望将这份热度引入社区，吸引更多年轻人了解与热爱家乡文化。”岳媛说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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