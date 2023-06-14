百余宝妈手艺高 编织产品欧洲销

“忙不过来，订单多得根本忙不过来！”近日，记者走进涧西区武汉路社区邻里中心“妈咪手作”工作室，40岁的李花接一边说，一边忙着手里的活儿，五彩的毛线在她手里很快就变成了一个玩偶的雏形。

宝妈们分享编织心得

“忙不过来，订单多得根本忙不过来！”近日，记者走进涧西区武汉路社区邻里中心“妈咪手作”工作室，40岁的李花接一边说，一边忙着手里的活儿，五彩的毛线在她手里很快就变成了一个玩偶的雏形。

作为“妈咪手作”工作室负责人，李花接带领百余名宝妈编织手工艺品，产品最远销至欧洲。

百余名宝妈的编织产品远销欧洲

花朵、小动物、动漫玩偶……在“妈咪手作”工作室中，各种已经制作完成的手工艺品琳琅满目、惟妙惟肖。截至目前，该工作室能够生产的手工艺品超过百种，除了供给国内市场，还远销至欧洲。

“我一直喜欢做手工，没想到做着做着，还把它做成了产业。”李花接说，她最早接触毛线编织手工艺品是在五六年前，那时她是一名全职宝妈，由于长年围着孩子和老公转，她变得越来越不自信，还比较情绪化。在机缘巧合下，她发现做手工时心情能够很快平静下来，“从那时起，我便萌生了将编织手工艺品当成事业来做的念头”。

李花接手巧，也爱钻研。很快，她的好手艺被更多人知晓，订单也逐渐送上门来。有了独立的经济收入和自己热爱的事业，李花接慢慢自信、快乐起来。随着前来讨教的人越来越多，李花接发现，在这些人中，有相当一部分是宝妈，“我在她们身上看到了自己以前的影子，便希望能够帮助她们尽快找回自我”。

就这样，“妈咪手作”工作室成立了。截至目前，该工作室成员已超过200人。其中，全职宝妈、下岗宝妈等“宝妈群体”有百余人。