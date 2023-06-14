毛贼偷彩票没来得及兑奖 被民警一锅端

日前，3个外地毛贼到我市流窜作案，先后进入3家沿街门店实施盗窃，卷走刮刮乐彩票、现金等财物。仨人刮彩票刮中了近5000元奖金，还没来得及兑换，被民警一锅端。

日前，3个外地毛贼到我市流窜作案，先后进入3家沿街门店实施盗窃，卷走刮刮乐彩票、现金等财物。仨人刮彩票刮中了近5000元奖金，还没来得及兑换，被民警一锅端。

7月28日早上，洛龙公安分局巡特警大队接到一起群众报警称，宜人路一家彩票店门锁被撬。值班民警陈兴隆和同事到达现场得知，彩票店老板早上来开门，发现门把手被破坏，店内一部手机和十几盒刮刮乐彩票被盗，价值万余元。

民警正着手调查此事，又接到两起沿街门店被盗的警情，分别为一家药店和一家服装店。“药店里的600多元现金被盗。”陈兴隆说，服装店除了玻璃门损坏，没有其他损失。

办案民警发现，3起案件作案手法相似，均是门店玻璃门被破坏。经调取监控确认，3起案件系同一团伙所为。“该团伙为3名男子，仨人分工明确，一人负责把风，另外俩人负责进入店内实施盗窃。”陈兴隆说，作案时间在7月28日凌晨1时至3时。他们根据犯罪嫌疑人的体貌特征，利用大数据分析比对，锁定其中一人张某的身份，此人是济源人，有盗窃前科。

7月31日下午，办案民警赶赴济源，在当地一家宾馆将张某及其同伙姚某、黄某抓获。当时，张某等人已将刮刮乐彩票刮完，没中奖的彩票全部扔掉，中奖4900多元的彩票留了下来，还没来得及兑奖。目前，张某等人已被依法处理，此案正在进一步调查。

民警提醒市民，现金等贵重物品不要放在店里过夜，同时增强安全意识，可在店内外安装监控等安防设备，起到震慑作用。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)