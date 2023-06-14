后续报道：惯犯盗窃手机逃离洛阳 民警赶赴郑州将人抓获

日前，本网报道了市民刘女士等人到我市一游泳馆游泳，放在储物柜里的6部手机被盗。记者从洛龙公安分局获悉，办案民警已抓获犯罪嫌疑人张某。

民警带张某(左)指认现场

日前，本网报道了市民刘女士等人到我市一游泳馆游泳，放在储物柜里的6部手机被盗(>>>手机放在储物柜被盗 能否向游泳馆索赔)。记者从洛龙公安分局获悉，办案民警已抓获犯罪嫌疑人张某。

7月22日下午，刘女士到洛龙区一家游泳馆游泳，到更衣室取手机时发现，放在储物柜里的苹果手机不见了，遂拨打110报警。洛龙公安分局巡特警大队一中队民警赵志刚说，他们到达现场询问得知，共有4个柜子里的6部苹果手机被盗，价值数万元。

办案民警通过调取游泳馆大厅等处的监控，很快锁定一名中年女子。该女子身穿绿色短袖，于当日中午进入游泳馆，在里面待了3个多小时，其间一直在女更衣室和大厅之间徘徊，形迹可疑，随后乘坐一辆出租车离开。“我们联系到那辆出租车司机，得知该女子在孟津区一高速路口，换乘开往郑州的大巴车。”赵志刚说。

与此同时，办案民警根据该女子的体貌特征，经大数据分析研判确认，此人姓张，三门峡人，有盗窃前科。张某前两次盗窃均是到游泳馆或洗浴中心的女更衣室作案，上次因盗窃被判刑6年，今年5月刚刑满释放。

为尽快抓获张某，7月22日晚，洛龙公安分局巡特警大队一中队队长陈兴隆带队赶赴郑州。第二天下午，他和同事在中原区某酒店将张某抓获，并在其房间内查扣5部苹果手机。据张某交代，她专偷苹果手机，利用螺丝刀撬柜实施作案，在洛阳得手后，立即将6部手机进行了销赃，民警查扣的5部手机是其在郑州盗窃的，尚未来得及出手。目前，张某已被刑事拘留，此案正在进一步调查。

办案民警提醒市民，到游泳馆、洗浴中心等公共场所，尽量不要携带贵重物品，同时注意财不外露，避免被不法分子盯上。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)