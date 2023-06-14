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洛阳首个生活垃圾分类教育培训基地挂牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.05 09:17

市民参观生活垃圾分类教育培训基地

　　3日，我市首个生活垃圾分类教育培训基地挂牌。

　　该基地位于孟津区送庄镇中再生垃圾分类产业园区，是集静态展览区、体验实践区、培训教育区于一体的综合性宣教基地，将向全市党政机关、学校、企事业单位、社会群团组织及广大群众免费开放。

　　静态展览区主要运用“数据+实物”的形式，系统介绍了国家关于垃圾分类的重大决策部署、“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以及垃圾分类的概念和收运处流程等内容。体验实践区主要为参观人员提供动手实践机会，让参观者近距离感受垃圾变废为宝的过程。习惯养成区设有视频播放厅、分类小讲堂，并通过“我是垃圾分类指导员”、有奖趣味问答等方式，让参观者将所学知识入脑入心，养成垃圾分类习惯。

　　市城市管理局环境卫生服务中心主任于蕾介绍，根据有关要求，我市今年垃圾分类覆盖小区要达到1312个，截至7月底已达1129个，覆盖率达86%，基本形成前端投放、中端收集运输、末端处理的垃圾分类工作体系。

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　　垃圾分类方法

　　垃圾分类就是在源头将垃圾分类投放，并通过分类清运和回收使之重新变成资源。

　　●可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

　　废纸：主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸、办公用纸、广告纸、纸盒等。

　　塑料：主要包括各种塑料袋、塑料包装物、一次性塑料餐具、牙刷、杯子、矿泉水瓶、牙膏皮等。

　　玻璃：主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子、灯泡等。

　　布料：主要包括废弃衣服、桌布、洗脸巾、书包等。

　　金属：主要包括易拉罐、罐头盒等。

　　●易腐垃圾包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物，经生物技术就地处理堆肥，可转化为有机肥料。

　　●有害垃圾包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等。这些垃圾需要特殊安全处理。

　　●其他垃圾包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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