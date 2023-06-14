洛阳青年CEO捐献造血干细胞 为江苏一名血液病患者送去新生希望

昨日早晨，在河科大一附院开元院区血液科病房内，躺在病床上的陈魁等护士扎好针小声请求，立即得到医护人员的暖心回应。

陈魁在捐献造血干细胞

“捐献造血干细胞的时候，我能睡会儿吗？昨晚公司有事加班，凌晨1点才睡……”

“完全可以，我们在病床边守着，你放心休息吧！”

昨日早晨，在河科大一附院开元院区血液科病房内，躺在病床上的陈魁等护士扎好针小声请求，立即得到医护人员的暖心回应。

听说能救人 他高中时就采血报名

25岁的陈魁老家在驻马店，2021年毕业于洛阳理工学院，目前定居洛阳。和很多同学的人生道路不同，陈魁在大学期间创办了一家网络科技公司。就在毕业当年，他名下公司年营业收入已超过百万元，公司稳定的客户有国内互联网头部企业字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度等。

如今虽事业有成，但陈魁仍和员工一起冲在一线参与研发、设计、备赛，熬夜加班是常事。此次捐献前一周，他每天要去医院打造血干细胞动员剂，每次打完顾不上休息就赶回公司加班。

这样一名为事业打拼的青年CEO，如何与捐献造血干细胞结缘？故事要从他的高中时代说起。“当时读高中，我在老家县城参加无偿献血，其间听工作人员说捐献造血干细胞也能挽救他人生命，我就直接采血报名了！”陈魁笑着说，虽然他当时对造血干细胞相关知识了解不多，但听说能救人，就希望帮上一把。