洛阳已成立206家“老兵工作室”

近日，“杨来法老兵工作室”揭牌成立。截至目前，我市已成立206家“老兵工作室”，退役军人服务保障工作水平将进一步提升。

近日，“杨来法老兵工作室”揭牌成立。截至目前，我市已成立206家“老兵工作室”，退役军人服务保障工作水平将进一步提升。

杨来法是河南省最美退役军人、栾川县拨云岭村党支部书记，他带领群众修建公路，发展核桃、油用牡丹和乡村特色旅游等产业，将拨云岭村建设成远近闻名的旅游村，是广大退役军人的优秀代表。“杨来法老兵工作室”是我市唯一用老兵个人名字命名的“老兵工作室”。

“老兵工作室”将充分发挥示范引领作用，引导广大退役军人“离军不离党”“退役不褪色”，进行法规政策宣传、退役军人权益维护、矛盾调解、心理疏导、帮扶救助等，为退役军人排忧解难，努力解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”的问题，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李明豫)