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《风起洛阳》沉浸式全感VR项目即将登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.05 09:18

项目中还原的“神都” (爱奇艺提供)

　　记者昨日获悉，在古装剧《风起洛阳》基础上延伸而来的《风起洛阳》沉浸式全感VR项目即将在洛阳登场！玩家坐上元宇宙“时空穿梭机”，即可穿越到1300多年前的“神都”，开启一场惊心动魄的奇幻冒险之旅。

　　《风起洛阳》沉浸式全感VR项目是融合实景、角色扮演、真人演绎等多种娱乐形式打造而成的。玩家可通过VR穿戴设备，扮演剧中角色，并随着剧情、场景的变化，真实感受失重、震动、潮湿、炎热等，也可体验跨过滚烫岩浆的热感与乘坐载具的风感、震动感等，在身临其境中获得真实刺激的感受。该项目是继《风起洛阳》《登场了！洛阳》《神都洛阳》等爱奇艺大热影视综后，“洛阳IP宇宙”的又一重磅产品。

　　记者了解到，虚实结合，“实景＋VR”是洛阳打造数字文旅融合新高地的一大成果。如今，洛阳已综合运用VR、AR、裸眼3D等数字技术，推出了应天门3D投影秀、首届元宇宙(洛阳)牡丹花会，并建设“5G＋XR”元宇宙产业园，发展潮流时尚新业态，打造全国沉浸式文旅目的地。接下来，我市将持续挖掘文旅新业态、新模式，创新消费新场景，让元宇宙进一步赋能文旅融合发展。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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