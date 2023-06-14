洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师区保庄村巧用慈善项目 破解村民吃水难题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.05 09:18

　　昨日，记者走进偃师区首阳山街道保庄村村民李乐平家中，见到院子的一角是刚修成的“现代化”厕所，里面马桶、洗衣机、洗手池等一应俱全，拧开水龙头，清水哗哗流出。

　　李乐平捧了一捧水洗了把脸，感慨道：“自来水入户后，一整天都有水，啥时候想用都能用，再也不用为水发愁了。”

　　过去，保庄村村民吃水用水一直是个难题：多年前，村里打了深井，铺了管道，村民家中通了水，但雨天水浊、旱天水缺，用水很不畅快。这些年，由于水网管道逐渐老化等原因，村民吃水用水愈加困难。

　　去年，保庄村实施了供排水一体化改造工程，拆除旧管道，安装新设备……截至目前，全村已有300多户人家通了自来水。随着工程的持续推进，保庄村自来水入户将实现全覆盖。

　　“这次工程能顺利实施，全靠去年的慈善项目。”保庄村党支部书记李纯杰说，在去年我市参与的“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动中，该村申请建立了“保庄村‘幸福水’工程”慈善项目。在活动开展前的3个月里，李纯杰带着村“两委”成员挨家挨户做宣传，动员乡亲们捐款。

　　500元、600元、2000元……活动开展后，爱心捐款源源不断汇聚，最终在3天时间里筹集善款26万余元，再加上首阳山街道“1比1”配捐政策的支持，共计50多万元慈善捐款为保庄村供排水一体化改造工程提供了启动资金。

　　如今，在保庄村，临街旱厕大都改成了室内水冲厕所，几乎家家户户都置办了洗衣机、热水器，村民日子越过越好，村庄面貌焕然一新。

　　“村里再也没有停过水，大家都特别高兴。”李纯杰说，从慈善活动中受益后，村民普遍对慈善有了更深的认识，也对今年的“99公益日”活动充满期待。

　　“今年我肯定还要捐，争取让村里的路变宽些。”李乐平拍着胸脯说。

　　记者从市慈善联合总会了解到，今年我市参与“99公益日”活动的主题是“人人参与慈善、助力乡村振兴”。活动的时间为9月7日至9日，每日上午10点开始。活动收到的每笔不低于1元的用户捐赠都有机会获得腾讯基金会提供的随机金额配捐，每日配捐资金先到先得，配完即止。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑...
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
        南纬15°2′、东经28°14′，这个坐标位于非洲大陆的中南部——赞比亚。
  • ·援非医生王宝典：跨越万里山海 践行医者担当
  • ·冬枣抢“鲜”上市 减肥可别多吃
  • ·哪些情况要打狂犬病疫苗？权威答案来了
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究白马寺博物馆...
  • 圆满完成驰援河北任务！洛阳多支救援...
  • 省运会足球甲组比赛落幕 洛阳男女足获...
  • 多措并举！洛阳积极推进防汛预警信息...
  • 未雨绸缪 洛阳撑起文物防汛“保护伞”
  • 青少年竞技组武术套路比赛开打 洛阳...
  • 百余宝妈手艺高 编织产品欧洲销
  • 后续报道：惯犯盗窃手机逃离洛阳 民警...
  • 公益+适度收益 洛阳推动邻里中心实现...
  • 洛阳十大文旅新地标新鲜出炉
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小有收获

    龙瀑白河东南去

    云蒸霞蔚光漫天

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605