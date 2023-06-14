偃师区保庄村巧用慈善项目 破解村民吃水难题

昨日，记者走进偃师区首阳山街道保庄村村民李乐平家中，见到院子的一角是刚修成的“现代化”厕所，里面马桶、洗衣机、洗手池等一应俱全，拧开水龙头，清水哗哗流出。

昨日，记者走进偃师区首阳山街道保庄村村民李乐平家中，见到院子的一角是刚修成的“现代化”厕所，里面马桶、洗衣机、洗手池等一应俱全，拧开水龙头，清水哗哗流出。

李乐平捧了一捧水洗了把脸，感慨道：“自来水入户后，一整天都有水，啥时候想用都能用，再也不用为水发愁了。”

过去，保庄村村民吃水用水一直是个难题：多年前，村里打了深井，铺了管道，村民家中通了水，但雨天水浊、旱天水缺，用水很不畅快。这些年，由于水网管道逐渐老化等原因，村民吃水用水愈加困难。

去年，保庄村实施了供排水一体化改造工程，拆除旧管道，安装新设备……截至目前，全村已有300多户人家通了自来水。随着工程的持续推进，保庄村自来水入户将实现全覆盖。

“这次工程能顺利实施，全靠去年的慈善项目。”保庄村党支部书记李纯杰说，在去年我市参与的“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动中，该村申请建立了“保庄村‘幸福水’工程”慈善项目。在活动开展前的3个月里，李纯杰带着村“两委”成员挨家挨户做宣传，动员乡亲们捐款。

500元、600元、2000元……活动开展后，爱心捐款源源不断汇聚，最终在3天时间里筹集善款26万余元，再加上首阳山街道“1比1”配捐政策的支持，共计50多万元慈善捐款为保庄村供排水一体化改造工程提供了启动资金。

如今，在保庄村，临街旱厕大都改成了室内水冲厕所，几乎家家户户都置办了洗衣机、热水器，村民日子越过越好，村庄面貌焕然一新。

“村里再也没有停过水，大家都特别高兴。”李纯杰说，从慈善活动中受益后，村民普遍对慈善有了更深的认识，也对今年的“99公益日”活动充满期待。

“今年我肯定还要捐，争取让村里的路变宽些。”李乐平拍着胸脯说。

记者从市慈善联合总会了解到，今年我市参与“99公益日”活动的主题是“人人参与慈善、助力乡村振兴”。活动的时间为9月7日至9日，每日上午10点开始。活动收到的每笔不低于1元的用户捐赠都有机会获得腾讯基金会提供的随机金额配捐，每日配捐资金先到先得，配完即止。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰）