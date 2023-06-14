洛阳十大文旅新地标新鲜出炉

应天门遗址博物馆，二里头夏都遗址博物馆……近年来，一个个文旅新地标在我市出现，持续带动洛阳历史文化“活”起来、创意体验“火”起来，让拥有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的“神都”成为越来越多游客的“心之所向”。

应天门遗址博物馆，二里头夏都遗址博物馆……近年来，一个个文旅新地标在我市出现，持续带动洛阳历史文化“活”起来、创意体验“火”起来，让拥有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的“神都”成为越来越多游客的“心之所向”。

为进一步释放文旅消费潜力，助推洛阳文旅融合高质量发展，同时为更多来洛游客提供有底蕴、有特色、全方位的攻略式指南服务，洛阳市文广旅局、洛阳日报社联合举办了洛阳文旅“新潮向”之十大文旅新地标评选活动，吸引了近50家文旅企业参与，经过激烈角逐，最终，二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城景区、洛阳古墓博物馆、洛邑古城、老君山金顶游览区、西工小街、龙凤山古镇、隋唐大运河文化博物馆、洛阳白云山旅游度假区白云天路、洛阳大河荟荣登洛阳十大文旅新地标榜单。

此次洛阳十大文旅新地标的出炉，不仅将为我市展示潮流时尚新业态、推出沉浸体验新场景、搭建交流合作新平台提供更多强有力支持，还将站在网络时代的风口，进一步以线上线下同频共振的形式，助力“流量”变“留量”、“网红”变“长红”，让“行走河南·读懂中国”可触可视、可感可知。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 记者 戚帅华 通讯员 李朋元)