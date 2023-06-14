及时发布预警信息 筑牢防汛“安全堤”

昨日，市防汛办组织召开全市防汛预警信息发布工作座谈会。我市将进一步强化资源共享联动，优化预警信息发布流程，应用更多科技创新手段，力争最大限度发挥预警信息作用，有效减少洪涝灾害损失，保卫人民群众生命安全。

昨日，市防汛办组织召开全市防汛预警信息发布工作座谈会。我市将进一步强化资源共享联动，优化预警信息发布流程，应用更多科技创新手段，力争最大限度发挥预警信息作用，有效减少洪涝灾害损失，保卫人民群众生命安全。

会议指出，后续我市将持续加强信息共享和联动协调，健全预警信息发布方法，规范预警信息发布群，通过建立联络员制度，强化预警信息时效性，在全市构建“有叫有应有为”的预警机制；通过应用使用人工智能技术的自动拨号系统，依托“智能外呼”等技术手段，有效提高夜间预警信息发布传递效率。针对防汛预警信息发布工作，我市还将在年底展开专项考核，对各相关部门进行年度评估，并将相关结果在全市通报。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦)