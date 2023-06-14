慰问一线职工 送上“降温”礼包

昨日，市总工会开展夏季慰问职工活动，深入重点项目、快递网点、交通岗亭等地，为高温下作业的一线职工送去慰问品和工会组织的关爱。

昨日，市总工会开展夏季慰问职工活动，深入重点项目、快递网点、交通岗亭等地，为高温下作业的一线职工送去慰问品和工会组织的关爱。

在活动中，市总工会慰问组分别到中州时代、海澜集团、洛阳外国语学校新校区等重点项目建设工地，为一线职工送上防暑降温用品，并走进车间了解职工工作环境，叮嘱大家增强自我保护意识，做好防暑降温。慰问组还到快递营业网点、物流运输企业、交通岗亭等进行走访慰问。

自进入夏季以来，我市各级工会组织发挥桥梁纽带作用，开展面向高温高空露天作业、重点项目等一线职工的走访慰问活动，在市职工活动中心设立爱心冰柜，免费为户外劳动者供应冷饮。截至目前，全市各级工会已筹措资金400余万元，慰问企业200余家，慰问户外一线劳动者3万余人次。

市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)