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洛阳将新一轮“三大改造”作为产业发展重要抓手 加速推动传统产业转型升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.05 09:19

洛轴汽车轮毂轴承产品(资料图片)

　　这是一组关于“增长”的数字：今年前7个月，全市“三大改造”项目开工数、竣工数、完成投资额，较去年同期分别增长33.9%、61.3%、64.7%。

　　这是一批关于“下降”的案例：中集凌宇涂装自动化喷粉生产线投用，产品生产周期缩短90.6%；蓝迪玻璃开展生产线智能化改造，预计用工成本下降50%；洛阳利尔积极引进研发新型干燥技术工艺，燃气消耗降低64.7%……

　　“升降”之间，折射出全市产业加速转型升级的积极实践。

　　今年以来，我市以新一轮“三大改造”为产业发展重要抓手，通过将工业存量资源转换为新的发展动能，为推动产业关联风口，加速发展风口产业奠定坚实基础，并涌现出大量鲜活生动的一线案例——

　　在高端化改造方面，新能轴承通过风电轴承生产线设备升级改造，人均生产效率提高5倍到6倍，企业成本大幅降低；古城机械通过“机器换人”，产品周期大幅缩短、利润提高15%，核心产品国内市场占有率超过17%。

　　在智能化改造方面，洛轴实施改造后，拥有了国内工序最齐全、智能化程度最高的轮毂轴承生产线，实现了对江浙地区轴承民营企业从“跟跑”到“领跑”的跨越；麦斯克对生产线及管控系统智能化升级改造后，运营成本、单位能耗分别降低28%、20%，被工信部评为国家智能制造试点示范。

　　在绿色化改造方面，洛阳利尔实现耐火材料“无人化”生产，二氧化碳年排放量同比下降53%；中联水泥已实现传统水泥的“无尘化”生产，每年可节约原煤2.77万吨，为全市产业发展进一步增添“绿色动力”。

　　更多的“降”还在路上——根据规划，今年我市立足新一轮以数字化、智能化为引领的高端化、智能化、绿色化“三大改造”，将通过年度完成“三大改造”项目投资超400亿元，带动“三大改造”企业产线员工数量平均减少10%以上、综合能耗平均降低4%以上。

　　更多的“升”也将到来——通过“三大改造”，我市今年将奋力实现“三大改造”企业生产效率平均提升10%以上，促进全市规模以上工业企业年产值增长10%以上，推动新一轮“三大改造”覆盖率超80%，并在三年内实现全覆盖，为打造万亿级全国先进制造业基地提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王正豪）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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