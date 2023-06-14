公益+适度收益 洛阳推动邻里中心实现长效运营

走进伊滨区李村镇吉庆嘉苑邻里中心，邻里超市、中医理疗、暑期托管等业态深受居民欢迎，既丰富了服务内容，又增加了一部分收益，为邻里中心长期健康运营打下了坚实基础。

邻里中心指示牌

走进伊滨区李村镇吉庆嘉苑邻里中心，邻里超市、中医理疗、暑期托管等业态深受居民欢迎，既丰富了服务内容，又增加了一部分收益，为邻里中心长期健康运营打下了坚实基础。

“公益+适度收益”，正是我市探索邻里中心实现可持续运营的有益尝试。

日前，我市举行2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，明确提出要把邻里中心作为城市提质最主要抓手，坚持问需于民、引入市场机制、引导群众参与，集中利用今明两年时间，确保各城市区实现“至少建成一个片区级邻里中心、社区级邻里中心全覆盖、有条件的居民小区尽可能多建邻里中心”目标。

如何在实现经济效益和社会效益有效统一的基础上，走出一条邻里中心良性循环发展道路？记者走访全市多个邻里中心，揭秘管用、好用的运营模式。

问需于民 为长效运营打下坚实基础

“年纪大了，肠胃不太好，建议以后多做点素馅包子。”

“菜品种类有点少，能不能再多一点？”

“饭菜味道可以再淡一点。”

…………

昨日一早，在瀍河区北窑街道利民街邻里中心的邻里食堂内，居民们跟食堂负责人聊得正酣。

“今天是食堂扩建后试营业的最后一天，集中听听大家的意见，这食堂才能越办越好。”食堂负责人一边听，一边认真记录下意见、建议。

要想实现长效运营，离不开合理的功能业态。功能业态从哪里来？群众意见最要紧。在邻里中心建设中，我市坚持需求调研前置，聚焦“一老一少一青壮”群体，通过问卷调查、走访入户、“板凳会”等线上线下相结合的形式，摸清服务人群的人口属性和实际需求，科学设置邻里中心的空间布局、功能业态，做到精准匹配、高效服务。

“精准把脉群众需求，老百姓需要啥，我们就给什么，后续运营才更有谱。”利民街邻里中心相关负责人表示。