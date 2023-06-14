抓好老旧小区改造这个里子工程 ——推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶

做好“里子”，才是最好的“面子”。

做好“里子”，才是最好的“面子”。

着眼持续改变城市面貌、改善群众生活，在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，“抓好老旧小区改造”被确定为当下洛阳推进城市提质的一大重点。市委书记江凌鲜明指出，老旧小区改造是很重要的一个里子工程，要求党政主要领导亲自研究谋划，同时“适当把标准提高”，力求改到群众心坎上。

有人说，一座城市的新气象，既体现在高耸的楼房间、气派的广场上，更弥散在温馨有序的老小区、旧街巷里，浓缩在千家万户人居条件的递进改善中。一座真正有品质的城市，绝不仅仅是面子光鲜，像老旧小区、背街小巷这些遍布城市角落、外人不易看见的“里子”，也应经得起外界挑剔、群众评判。正如这次会议所说，城市“面子”漂亮固然是吸引游客的一个重要元素，但更应该让生活在这里的老百姓觉得幸福，做实城市的“里子”。

老旧小区改造，本身就是奔着“里子”去改的。历经岁月洗礼，许多老旧小区面临诸如管网老化、线缆杂乱、屋顶漏雨等问题，同时物业缺失、老弱病残群体上下楼出行不便等，也是小区居民的急难愁盼。因此，我们改造老旧小区，从来不能只满足于刷刷墙、补补路，对这些“面子活儿”，不仅居民不买账，外地游客看到后，对整座城市的“印象分”也会瞬间消减。

如何抓好老旧小区改造这个里子工程，使其看着养眼、住着舒心？这次观摩，一些鲜活实践给出了答案。

改，就要扭住需求，改在痛点。涧西南峰园小区改造前雨污混流，下雨时更是水淹一片，改造时新建雨水收集系统、安装海绵模块，有效缓解了小区内涝积水问题；滨河新村针对小区老年居民多、新能源车多，大力推动电梯加装和充电桩建设，让老人“上下自如”、汽车有位有桩……改造前问需于民，改造时问计于民，改造后问效于民，当把群众想要改的、呼唤改的改造了、改好了，我们收获的就是群众发自内心的点赞。

改，也要大胆创新，突破瓶颈。有些改造，居民支持、政府愿意，但就是被一些难题所搁浅，比如资金筹措、物业引进，这就需要勇做创新文章。洛龙龙兴小区运用市场化思维，盘活内部资源，通过广告、车位、光伏等多元经营收入，填补加装电梯、公共服务的资金投入，有效解决了融资难题；老城创办全市第一家街道办事处下属国有物业企业，为辖区10个老旧小区提供兜底性物业服务，有力破解了老旧小区物业管理难题……打破旧思维、跳出老路子，一番创新，改出了老旧小区新气象。

当然，观摩中也发现，我市各城区在老旧小区改造上总体存在进展不平衡、进度偏慢、标准不高问题，同时仍不同程度存在重“面子”轻“里子”现象，比如有的仅改造了墙面和路面，对水电气暖改造缺乏统筹考虑；有的未能与物业、停车位等配套设施建设同步进行，等等。这就需要提升站位、提高标准，既做好环境整治，又把水电气暖、车位电梯、物业管理等作为改造重点，确保一次改到位。同时按照此次会议部署，统筹加大棚户区连片改造和安置房建设工作力度，更好让城市焕发新光彩。

房子依“旧”，生活向“新”。

紧抓老旧小区改造不放松，奔着“里子”改，改到“点子”上，“老居民”也能过上幸福“新生活”！(洛平)