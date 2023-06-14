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亮相全国！《中国自由贸易试验区发展报告2023》收录洛阳片区两项创新成果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 20:45

　　4日，记者从自贸区洛阳片区获悉，当日商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国自由贸易试验区发展报告2023》，将该片区推进的“建好即验收”创新单体竣工联合验收模式、“电子口岸+金融服务”场景创新两项改革成果收录其中，并作为典型创新经验进行推荐。

　　其中，“建好即验收”创新单体竣工联合验收模式打破了以往项目需整体竣工后再进行验收惯例，将项目划分为多个单体工程，建设单位可按照项目开发期、施工标段、单体工程等，先行申请联合验收，验收通过的单体工程可开展下一步工序或者生产运营，做到完工一栋、竣工验收一栋，备案一栋、投产一栋。

　　该模式成功破解以往建设单位需在全部工程完工后多头申请、逐个办理，耗费时间长、办理效率低下的难题，实现工程竣工验收提速，取得了良好的经济和社会效益。

　　“电子口岸+金融服务”场景创新积极开展介质创新，打造“一站式”办理新模式。该项创新通过使用“单一窗口共享盾”，使得企业既可登录河南国际贸易“单一窗口”“互联网+海关”等渠道办理进出口申报、查验、税费缴纳等海关业务，又可登录建设银行企业网上银行、企业手机银行等渠道办理跨境汇款、结售汇等金融业务，进一步提升了洛阳片区对外贸易服务水平。

　　今年年初，以上两项改革成果成功入选“河南自贸试验区第四批最佳实践案例”，并在全省得到推广。“此次再次入选《中国自由贸易试验区发展报告2023》，彰显了这些成果的含金量，也为我们加速改革创新提供了新的动力。”洛阳片区相关负责人表示。

　　未来洛阳片区将继续认真落实省委、省政府和省自贸办决策部署，进一步发挥自贸区先行先试优势，围绕重点领域持续深化“放管服”改革，力争为改革创新贡献更多“洛阳经验”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 杨东方 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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