多措并举！洛阳积极推进防汛预警信息发布工作

围绕防汛预警信息发布，洛阳将进一步强化资源共享联动，优化预警信息发布流程，应用更多科技创新手段，力争最大程度发挥预警信息作用，有效减轻洪涝灾害损失，保卫人民群众生命安全。这是洛报融媒记者4日从洛阳市防汛办组织召开的全市防汛预警信息发布工作座谈会上了解到的。

围绕防汛预警信息发布，洛阳将进一步强化资源共享联动，优化预警信息发布流程，应用更多科技创新手段，力争最大程度发挥预警信息作用，有效减轻洪涝灾害损失，保卫人民群众生命安全。这是洛报融媒记者4日从洛阳市防汛办组织召开的全市防汛预警信息发布工作座谈会上了解到的。

会议指出，后续洛阳将持续加强信息共享和联动协调，健全预警信息发布方法，规范预警信息发布群，通过建立联络员制度，强化预警信息时效性，在全市构建“有叫有应有为”的预警机制；通过应用使用人工智能技术的自动拨号系统，依托“智能外呼”等技术手段，有效提高夜间预警信息发布传递效率。

针对防汛预警信息发布工作，洛阳还将在年底展开专项考核，对各相关部门进行年度评估，并将相关结果在全市通报。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图）