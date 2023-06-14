洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

多措并举！洛阳积极推进防汛预警信息发布工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 20:45

　　围绕防汛预警信息发布，洛阳将进一步强化资源共享联动，优化预警信息发布流程，应用更多科技创新手段，力争最大程度发挥预警信息作用，有效减轻洪涝灾害损失，保卫人民群众生命安全。这是洛报融媒记者4日从洛阳市防汛办组织召开的全市防汛预警信息发布工作座谈会上了解到的。

　　会议指出，后续洛阳将持续加强信息共享和联动协调，健全预警信息发布方法，规范预警信息发布群，通过建立联络员制度，强化预警信息时效性，在全市构建“有叫有应有为”的预警机制；通过应用使用人工智能技术的自动拨号系统，依托“智能外呼”等技术手段，有效提高夜间预警信息发布传递效率。

　　针对防汛预警信息发布工作，洛阳还将在年底展开专项考核，对各相关部门进行年度评估，并将相关结果在全市通报。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑...
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
        南纬15°2′、东经28°14′，这个坐标位于非洲大陆的中南部——赞比亚。
  • ·援非医生王宝典：跨越万里山海 践行医者担当
  • ·冬枣抢“鲜”上市 减肥可别多吃
  • ·哪些情况要打狂犬病疫苗？权威答案来了
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 力争600亿元！洛阳电子信息产业发展定...
  • 6天连雨！洛阳市气象局发布重要天气报告
  • 涧西区：市政“微改造”解决交通拥堵...
  • 栾川上榜全国县域旅游综合实力百强县
  • 省十四运会新闻发布会在郑州举行
  • 加快智能化改造 洛阳造起重机走俏海内...
  • 中铝洛铜：强化技术创新 产品销量创新高
  • 考生请注意！及时查看档案状态 可知高...
  • 快7年了 她成了老伴的左腿
  • 孟津区上店社区：建设邻里中心 打造温...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小有收获

    龙瀑白河东南去

    云蒸霞蔚光漫天

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605