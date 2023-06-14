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圆满完成驰援河北任务！洛阳多支救援队陆续返程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 20:45

　　4日，在圆满完成相关部门安排的救援任务后，洛阳多支救援队陆续返程。

　　“我们临走的时候，一些涿州当地的百姓给我们鞠躬，眼泪差点儿没忍住。”参与此次驰援河北任务的伊川蛟龙救援队队员康玉辉说，伊川蛟龙救援队在涿州执行救援任务期间，一直吃住在当地一家饭店内，截至4日，规定的救援任务已基本完成，临走时，饭店老板及全体员工为他们鞠躬送别，“十分感动，真正感受到了河南河北一家亲，这是涿州温度。”

　　据悉，伊川蛟龙救援队于7月31日先后赴河北省邢台市、涿州市参与群众安全转移救援，据不完全统计，累计安全转移群众超千人。

　　温暖故事处处发生。在涿州高官庄镇，洛阳市兄弟连红十字应急救援中心的预定救援工作也接近尾声，得知洛阳救援队即将离开，许多涿州市民都热情邀请救援队上自家吃顿热乎饭，其中涿州军嫂孙女士更是提前将家中腾空，并发动邻居一个个将救援队员“拉”进家中，让洛阳救援队队员品尝到了地道的“涿州家常菜”。

　　洛阳市兄弟连红十字应急救援中心队长彭兴隆表示，在涿州的这些天里，他们感受到了涿州人民的乐观和热情，目前，该中心正在涿州进行最后的救援收尾工作，预计5日踏上归途。

　　除该中心外，确认5日返回的还有洛阳雷霆救援队。该救援队队员张中美告诉记者，洛阳雷霆救援于8月1日受邀抵达涿州开始救援工作，截至目前救助当地受困群众超过500人，目前他和队友们仍在当地进行物资发放、转运等工作，待这部分工作结束后，将于5日上午启程回洛。

　　据了解，洛阳神龙水上义务搜救队、洛阳神鹰救援队部分队员等“洛阳力量”目前已经抵达洛阳。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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