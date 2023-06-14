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8月，洛阳人可在新华书店借书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 20:45

　　办张读者证，最新出版的热门书就能从书店借回家。4日，记者获悉，洛阳市图书馆联合新华书店推出“你选书·我买单”活动，8月内市民凭读者证即可在新华书店借阅图书，完成阅读后归还到洛阳市各级公共图书馆或城市书房即可。

　　洛阳市图书馆相关负责人介绍，以往都是图书馆去采购书籍，这一全新的图书借阅模式实际上是让读者变身“采购员”，可以更好满足读者个性化、多元化阅读需求，提高图书利用率。同时，也缩短了采购周期，最新上市的书籍也能第一时间借阅。

　　在洛阳市新华书店，不少市民带着孩子前来阅读选书。除个别书籍外，全店其他图书均参加本次活动。市民刘女士说：“以前借书必须到图书馆，现在书店里就能挑选自己喜爱的新书，选择空间更大，而且还都是新书。”

　　为了丰富孩子们的暑期生活，8月每周六上午10点至12点，新华书店还有系列线下主题活动等您参加，如橡皮筋动力飞机制作、国潮戏剧脸谱绘制、折纸手工活动等。

　　●活动时间：2023年8月31日前

　　●活动地点：

　　洛阳市新华书店(西工区中州中路285号)

　　洛阳市图书馆新华书店分店(市图书馆一楼西侧)

　　●活动流程

　　凭洛阳市图书馆借阅证即可参加此次活动，尚未办理的读者可在新华书店现场办理。挑选书籍后，交由工作人员核准，符合借阅条件后登记相关信息即可。完成阅读，所借图书可就近归还到洛阳市各级公共图书馆或城市书房。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 刘青 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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