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强化“四个推进”举措 助力“无废城市”建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.04 15:47

　　为助力实现全域“产废无增长、资源无浪费、设施无缺口、监管无盲区、保障无缺位、固废无倾倒”工作目标，今年以来，市商务局强化“四个推进”有效举措，深入推进生态文明建设，再生资源回收、绿色商场创建、塑料污染治理、节能减排降碳日益取得新成效，为洛阳推进“无废城市”建设、擦亮高质量发展底色贡献了商务力量。

　　推进再生资源回收，让“有限”资源“无限”循环

　　坚持以“政府引导、企业运作、市场调节、社会参与”为原则，深化再生资源和生活垃圾“两网融合”，全力构建“回收网络化、服务便利化、分拣集约化、利用高效化、监管信息化”的全链条、全品类、全过程回收体系。初步建成以龙头企业为主体、分拣中心为核心、回收站点为基础的覆盖市、县、乡、村四级组织架构，基本形成市有循环经济园区，县有分拨中心，乡镇(街道)有回收站，村(社区)有交投点的总体格局。截至2023年7月底，全市再生资源回收经营者备案登记324个，其中企业112家，个体工商户212个。废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃及其他10个品种再生资源回收量为31.48吨，销售额为65.78亿元。

　　推进绿色商场创建，践行绿色发展理念

　　注重将绿色商场创建作为践行绿色发展理念推动生态文明建设的重要措施，坚持以建筑面积10万平方米(含)以上的大型商场为创建重点，鼓励5万平方米(含)至10万平方米的商场和营业面积6000平方米(含)以上的超市积极参与创建活动。一方面，加强对绿色商场创建单位的业务指导，主动施策，引导和鼓励申报主体进一步应用绿色低碳技术，宣传绿色环保理念，提升绿色消费水平；另一方面，及时梳理、总结绿色商场创建工作中的先进经验做法，树立优秀典型，开展形式多样的宣传推广活动，营造简约适度、节能低碳的良好社会氛围。截至目前，全市已累计创建绿色商场6家，这些商场节能降耗方面成效明显。2022年，用电量、用水量同比分别下降1.7%、11.8%，组织绿色环保主题营销和绿色健康公益活动分别达47次、309次。

　　推进塑料污染治理，倡导“减塑”消费新理念

　　以推动商务领域生活垃圾源头减量为引领，在全市各大商超、餐饮场所、农贸(集贸)市场严格落实“禁限塑令”。一是营造氛围抓宣传。广泛宣传倡导并推广应用替代品，使用可降解塑料袋，通过LED屏滚动播放、张贴海报等宣传方式，向广大消费者大力宣传塑料污染的危害，引导广大经营者和消费者自觉抵制不可降解塑料袋，使用环保布袋、纸袋、菜篮等非塑制品和可降解购物袋，养成环保选购、重复使用、适度消费的习惯。今年以来，开展宣传活动23场次，播放宣传标语84条次，张贴海报390余份，发放购物袋2680只，制作宣传资料19000份。二是突出重点抓关键。对销售和使用塑料购物袋、一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具、含塑料微珠的日化用品的经营主体开展排查摸底，全面掌握企业销售使用等信息，督促企业落实产品禁限主体责任，签订塑料污染治理承诺书101份。三是强化督查抓落实。坚持把销售使用厚度小于0.025毫米超薄塑料购物袋、塑料棉签、含塑料微珠的日化用品、一次性发泡塑料餐具和可降解塑料袋、餐具、环保布袋、纸袋和菜篮等作为重点检查内容，从产品检验报告入手，重点督查销售使用明令禁止的一次性塑料制品等行为。据悉，上半年我市35家报告主体(商场超市、农贸市场、宾馆酒店)，覆盖门店251个，商户774个，摊位336个，不可降解的一次性塑料制品使用情况环比下降5.4%；环保替代品纸袋使用情况环比增加14.06%。

　　推进节能减排降碳，倡导勤俭节约新风尚

　　大力倡导勤俭节约的社会风尚和绿色、低碳的生活理念，从细节着手，将节约理念贯彻到工作中每个环节。一是营造节能降耗浓厚氛围。牵头科室带头学习节能减排小知识、小窍门，发掘节能“金点子”，减排“好创意”，在办公区张贴节能减排宣传海报和倡议书，广泛开展节约资源宣传，倡导全员践行节能减排理念。二是细化节能减排管理措施。注重从身边小事做起，努力培养良好习惯。上班期间减少办公室各类电器的使用频率，下班时做到人走灯关，坚决杜绝“长明灯”现象。定期对办公楼内部日常用水设施进行维修检测，确保不出现“跑、冒、滴、漏”问题。同时，实行办公用品统一采购和申领签字制，合理分配各科室资源，减少纸张、笔墨等用品浪费。三是建立督导检查长效机制。局办公室、财务科、机关党委定期对各科室节能降耗情况进行检查，重点检查打印纸正反两面使用、节约用水用电等落实情况，并实行奖惩制度，切实做到赏罚分明，使节能降耗意识深入人心，真正将节能减排工作落到实处。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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