洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

备战汛情 洛阳移动筑牢通信“生命线”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.04 15:48

　　近期，面对防汛严峻形势，中国移动洛阳分公司坚持人民至上、生命至上，以防为主、防抗救相结合的工作原则，启动防汛Ⅳ级应急响应，组建52支通信保障分队，配置多种先进应急通信装备，全力确保我市通信安全和防汛指挥调度的有序开展。

　　2000多万条预警短信一键抵达

　　为保证市防汛指挥调度的及时性，洛阳移动成立信息保障专班对接市防汛办、各级联络成员单位，建立泄洪专项告警模块。7月28日以来先后向涧西、宜阳移动客户发送防汛预警提醒短信60万条；向全区移动客户发送防汛预警提醒短信4次共2000多万条；向洛宁移动客户发送防汛预警提醒短信2次43.4万条，及时将预警提醒短信发送至特定区域客户，共同做好汛期预警防范工作。

　　洛阳移动表示，汛期期间，洛阳移动将根据市防汛指挥部和各成员单位需求，向特定区域客户发送汛情预警短信。请广大客户留心查看信息内容，并及时提醒身边人做好汛情防范，确保人身和财产安全度汛。

　　多种先进应急通信装备值守待发

　　为保证汛期通信安全，洛阳移动对全区低洼机房、重要线路以及机房入局管道等重点部位进行排查和保障。在人员组建和装备配置方面，建立了52支防汛队伍，其中4支重要保障分队、48支应急抢通分队，保障人员共计249人。应急通信装备配置了移动油机189台、发电车10台，可满足全区机房供电中断后应急发电。应急装备方面，配备应急卫星电话40部、无人机基站1台、跨河布缆无人机1台、卫星背包站1台、超级基站2个，目前已全部到位。

　　据了解，一台中型无人机基站，能够助力灾情严重区域恢复网络通信，可实现超过30平方公里有效信号覆盖，支持500个用户并发业务，满足防汛抢险指挥部和附近人员密集区的基本通信需求。

　　“站随人走”的卫星背包站，一个重量不到20公斤，可同时支持32人通话，且灵活机动，能适应多种复杂地形，可在车辆受限情况下通过背负运输快速进入灾区现场提供通信服务。

　　快速支援兄弟地市开展应急通信

　　受近期强降雨影响，新乡卫河上游支流来水量大，良相坡滞洪区即将启用。根据上级单位调度，洛阳移动派出通信应急车、卫星背包站调至新乡卫辉市进行防汛保障，支援人员2人已于8月2日5点半到达现场展开保障工作。(尚文杰 乐毅轩)④
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑...
    援非医生杜红升：远渡重洋 用中国效率重塑非洲速度
        南纬15°2′、东经28°14′，这个坐标位于非洲大陆的中南部——赞比亚。
  • ·援非医生王宝典：跨越万里山海 践行医者担当
  • ·冬枣抢“鲜”上市 减肥可别多吃
  • ·哪些情况要打狂犬病疫苗？权威答案来了
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 力争600亿元！洛阳电子信息产业发展定...
  • 襄阳市党政代表团来洛考察
  • 2023年洛阳文旅“新潮向”之洛阳十大...
  • 6天连雨！洛阳市气象局发布重要天气报告
  • 累计转移逾400人！“洛阳力量”救援继续
  • 涧西区：市政“微改造”解决交通拥堵...
  • 加快智能化改造 洛阳造起重机走俏海内...
  • 栾川上榜全国县域旅游综合实力百强县
  • 中铝洛铜：强化技术创新 产品销量创新高
  • 省十四运会新闻发布会在郑州举行
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小有收获

    龙瀑白河东南去

    云蒸霞蔚光漫天

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605