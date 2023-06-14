备战汛情 洛阳移动筑牢通信“生命线”

近期，面对防汛严峻形势，中国移动洛阳分公司坚持人民至上、生命至上，以防为主、防抗救相结合的工作原则，启动防汛Ⅳ级应急响应，组建52支通讯保障分队，配置多种先进应急通信装备，全力确保我市通信安全和防汛指挥调度的有序开展。

近期，面对防汛严峻形势，中国移动洛阳分公司坚持人民至上、生命至上，以防为主、防抗救相结合的工作原则，启动防汛Ⅳ级应急响应，组建52支通信保障分队，配置多种先进应急通信装备，全力确保我市通信安全和防汛指挥调度的有序开展。

2000多万条预警短信一键抵达

为保证市防汛指挥调度的及时性，洛阳移动成立信息保障专班对接市防汛办、各级联络成员单位，建立泄洪专项告警模块。7月28日以来先后向涧西、宜阳移动客户发送防汛预警提醒短信60万条；向全区移动客户发送防汛预警提醒短信4次共2000多万条；向洛宁移动客户发送防汛预警提醒短信2次43.4万条，及时将预警提醒短信发送至特定区域客户，共同做好汛期预警防范工作。

洛阳移动表示，汛期期间，洛阳移动将根据市防汛指挥部和各成员单位需求，向特定区域客户发送汛情预警短信。请广大客户留心查看信息内容，并及时提醒身边人做好汛情防范，确保人身和财产安全度汛。

多种先进应急通信装备值守待发

为保证汛期通信安全，洛阳移动对全区低洼机房、重要线路以及机房入局管道等重点部位进行排查和保障。在人员组建和装备配置方面，建立了52支防汛队伍，其中4支重要保障分队、48支应急抢通分队，保障人员共计249人。应急通信装备配置了移动油机189台、发电车10台，可满足全区机房供电中断后应急发电。应急装备方面，配备应急卫星电话40部、无人机基站1台、跨河布缆无人机1台、卫星背包站1台、超级基站2个，目前已全部到位。

据了解，一台中型无人机基站，能够助力灾情严重区域恢复网络通信，可实现超过30平方公里有效信号覆盖，支持500个用户并发业务，满足防汛抢险指挥部和附近人员密集区的基本通信需求。

“站随人走”的卫星背包站，一个重量不到20公斤，可同时支持32人通话，且灵活机动，能适应多种复杂地形，可在车辆受限情况下通过背负运输快速进入灾区现场提供通信服务。

快速支援兄弟地市开展应急通信

受近期强降雨影响，新乡卫河上游支流来水量大，良相坡滞洪区即将启用。根据上级单位调度，洛阳移动派出通信应急车、卫星背包站调至新乡卫辉市进行防汛保障，支援人员2人已于8月2日5点半到达现场展开保障工作。(尚文杰 乐毅轩)④